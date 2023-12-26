https://ria.ru/20231226/tovarooborot-1918266872.html

Мантуров заявил о рекордном товарообороте между Россией и Индией

Мантуров заявил о рекордном товарообороте между Россией и Индией - РИА Новости, 26.12.2023

Мантуров заявил о рекордном товарообороте между Россией и Индией

Товарооборот РФ и Индии по итогам 2023 года превысит 50 миллиардов долларов США, установив новый исторический максимум, сообщил вице-премьер - глава... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:48

2023-12-26T17:48

2023-12-26T17:52

экономика

россия

индия

денис мантуров

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

в мире

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Товарооборот РФ и Индии по итогам 2023 года превысит 50 миллиардов долларов США, установив новый исторический максимум, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "В последние годы, несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются наши страны, торгово-экономические связи стремительно развиваются. Нет сомнений, что российско-индийский товарооборот по итогам текущего года преодолеет знаковый рубеж в 50 млрд долларов США и установит новый исторический максимум", – отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении на сайте российского правительства по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Мероприятие состоялось на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Согласно данным индийской таможни, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, товарооборот между странами за десять месяцев уже вырос вдвое - до рекордных 54,7 миллиарда долларов. В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в торговой, инвестиционной, финансово-банковской, транспортно-логистической сферах, в области энергетической и продовольственной безопасности. Особое внимание было уделено продвижению приоритетных проектов промышленной кооперации, уточнили в пресс-службе кабмина РФ. По итогам переговоров в присутствии сопредседателей российско-индийской межправкомиссии состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Росздравнадзором и Центральной организацией по контролю за соблюдением стандартов лекарственных средств Индии.

https://ria.ru/20231226/lavrov-1918151070.html

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экономика, россия, индия, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), в мире