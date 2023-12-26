https://ria.ru/20231226/tayvan-1918130558.html

США должны перестать манипулировать тайваньским вопросом, заявил МИД Китая

США должны перестать манипулировать тайваньским вопросом, заявил МИД Китая - РИА Новости, 26.12.2023

США должны перестать манипулировать тайваньским вопросом, заявил МИД Китая

США должны перестать манипулировать тайваньским вопросом и прекратить ставить под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, заявила на брифинге во... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:12

2023-12-26T12:12

2023-12-26T12:12

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ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. США должны перестать манипулировать тайваньским вопросом и прекратить ставить под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Президент США Джо Байден на прошлой неделе подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год. Документ предполагает выделение свыше 880 миллиардов долларов на профильные программы министерств обороны и энергетики, госдепартамента и разведывательных служб. "Этот законопроект вмешивается во внутренние дела Китая, поднимает шумиху вокруг военной поддержки Тайваня со стороны США, нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике", - заявила Мао Нин. Он добавила, что Пекин призывает США действительно выполнить обещание Байдена не поддерживать независимость Тайваня, "перестать манипулировать тайваньским вопросом, прекратить ставить под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе". "Этот законопроект раздувает китайскую угрозу, оказывает давление на китайские предприятия и ограничивает нормальные торгово-экономические и гуманитарные между Китаем и США, что не отвечает интересам ни одной из сторон", - подчеркнула дипломат. Она указала, что США следует отказаться от менталитета "холодной войны" и идеологических предрассудков и создавать благоприятные условия для китайско-американского сотрудничества в торгово-экономической и других областях. "Призываем США двигаться с Китаем навстречу друг другу, реализовать важные результаты и договоренности, достигнутые на встрече лидеров Китая и США в Сан-Франциско, и не реализовывать связанные с Китаем негативные положения вышеупомянутого законопроекта", - сказала Мао Нин. По ее словам, "если США продолжат стоять на своем, Китай примет решительные и эффективные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития". Ранее в этом месяце сообщалось, что в качестве одного из приоритетов в документе зафиксировано намерение Вашингтона противодействовать влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, документ закрепляет требование к Пентагону создать комплексную программу обучения и наращивания потенциала вооруженных сил Тайваня. Помимо этого, законопроект стимулирует финансирование развития военных технологий, призванных содействовать отражению потенциальной "агрессии КНР". Это включает создание новейших лазеров, мобильных ядерных реакторов, радаров и прочего передового военного оборудования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231221/tayvan-1917173178.html

https://ria.ru/20231114/tayvan-1909278051.html

https://ria.ru/20231213/tayvan-1915442717.html

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