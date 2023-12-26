https://ria.ru/20231226/sudy-1918240313.html

Выбор РИА Новости: главные судебные процессы 2023 года

Выбор РИА Новости: главные судебные процессы 2023 года - РИА Новости, 26.12.2023

Выбор РИА Новости: главные судебные процессы 2023 года

В уходящем году правоохранительные органы обратили пристальное внимание на инфобизнес — блогеры зачастили на судебные заседания, атрибуты их красивой жизни... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:51

2023-12-26T16:51

2023-12-26T16:51

россия

грузия

москва

сергей фургал

аяз шабутдинов

алексей навальный

промсвязьбанк

происшествия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В уходящем году правоохранительные органы обратили пристальное внимание на инфобизнес — блогеры зачастили на судебные заседания, атрибуты их красивой жизни перекочевали из постов в оперативные съемки обысков и постановления судов об аресте имущества; налоговые выплаты в сотни миллионов рублей не прекратили уголовные дела, но ведь можно загадать именно это под бой курантов. Еще одной новой тенденцией стали дела о вымогательстве за "блок на негатив" в Telegram-каналах, по ним фигуранты получают реальные сроки. Не обошлось и без традиционных дел: суды вынесли приговоры бывшему министру Михаилу Абызову, экс-губернатору Сергею Фургалу, новый приговор Алексею Навальному, а также запретили "Легион Свобода России"*** и "международную организацию ЛГБТ"*. Краеугольные камни инфобизаВ последние годы инфобизнес в стране набрал серьезные обороты. На рынке появилось огромное количество образовательных курсов, вебинаров и онлайн-марафонов, приносящих их создателям немалую прибыль. В числе авторов и продавцов - блогеры и бизнес-коучи. Они показывают своей аудитории, как "купаются" в роскоши, убеждая подписчиков, что те и сами могут стать такими же успешными, покупая их курсы и марафоны. В уходящем году налоговая и следственные органы решили проверить, действительно ли средства на лакшери-жизнь заработаны честным трудом. Под раздачу попали звезды инфобизнеса: Аяз Шабутдинов, Елена Блиновская, супруги Чекалины. Блиновскую, которой насчитали более 900 миллионов рублей невыплаченных налогов, задержали на пути в Белоруссию и посадили под домашний арест в шикарном подмосковном особняке. Впоследствии на активы и имущество компаний, с ней связанных, был наложен арест на 64 миллиарда рублей. Во время судебных заседаний по мере пресечения "королева марафонов" лила слезы, сетуя на условия "заточения". Общения с журналистами она избегала, прикрывая лицо капюшоном и солнцезащитными очками. Шабутдинов держался иначе, хотя ему досталось больше всех - обвинение в мошенничестве и арест. На заседаниях по мере пресечения он всегда выглядел опрятно, был сдержан и вежлив с участниками судебного процесса и на условия содержания в СИЗО не жаловался. На его лице то и дело появлялась улыбка, когда он замечал в зале суда своих родных, друзей или учеников, чувствуя их поддержку. Шабутдинов не возражал, чтобы на заседаниях присутствовали представители СМИ, и был готов с ними общаться. Правила суда этому препятствовали, но известно, что он отвечает из СИЗО на письма журналистов. Радужный экстремизмВ конце ноября Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в России "международное общественное движение ЛГБТ"*. Суд несколько часов изучал 20 томов доказательств, представленных Минюстом. Само заседание прошло в закрытом режиме, поэтому неизвестно, как именно ведомство мотивировало свои доводы. Не раскрыта и конкретика решения - какие символы, лозунги, действия и литература запрещены. Вероятно, об этом станет известно позднее из правоприменительной практики. Пока суды не зарегистрировали ни одного протокола о штрафах за радугу или декларацию нетрадиционной ориентации. Эксперты считают, что решение не отразится на простых людях любой ориентации, а направлено на борьбу с некой "организацией ЛГБТ"*, которая, прикрываясь защитой их прав, провоцирует деструктивную деятельность. Тем временем онлайн-кинотеатры уже начали удалять фрагменты фильмов и сериалов со спорной тематикой. На поле выходят запасныеВ феврале Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии по делу об организации двух убийств и одного покушения почти двадцатилетней давности. Других фигурантов тоже не обидели — все получили солидные сроки. Дело слушалось на протяжении восьми десятков заседаний, а присяжные в совещательной комнате пришли к выводу о виновности Фургала и прочих всего за 4 часа. Бывший губернатор костерил и стыдил заседателей сразу после их вердикта, но ничего поделать уже не мог. Защита возлагала большие надежды на апелляционную инстанцию, так как вскоре после приговора к ним обратились некоторые запасные присяжные с заявлениями о некорректном поведении председательствующего судьи Геннадия Цоя. Тот, по словам трёх заседательниц, в какой-то момент стал навещать коллегию чуть ли не каждый день, убеждая прислушиваться к стороне обвинения и скептически относиться к доводам адвокатов. Цой наедине с присяжными якобы даже клеймил защитников за неопытность, сдержанно-положительной оценки заслужил лишь мэтр Борис Кожемякин – основной адвокат Фургала. Вышестоящий над Люберецким судом Мособлсуд по просьбе защиты пригласил трех девушек-присяжных для опроса (это относительно новая практика в российском правосудии), они подтвердили, что поведение судьи Цоя в какой-то момент действительно вызвало у них недоумение, Фургал благодарил присяжных за проявленное мужество. Представители обвинения также не бездействовали и позвали для аналогичного опроса старшину присяжных, который в свою очередь никаких нарушений процессуального закона не заметил. Перчинки добавил тот факт, что мужчина состоял в народной дружине, поэтому адвокаты всячески намекали на его аффилированность с правоохранительными органами и администрацией Люберецкого района. Более того, старшина после вердикта вроде бы обрёл какую-то недурную должность в этом круге "в благодарность за работу в суде", намекали адвокаты. Фургал и его защита своего не добились – Московский областной суд в середине ноября оставил приговор без изменений, решение вступило в законную силу. Обычно довольно вспыльчивый и эмоциональный бывший губернатор отреагировал меланхолично. "Такого еще история не знала, конечно. Мы видим это впервые, это очень печально. Очень и очень грустно", — подвел он итог. На особом режимеВ уходящем году Навальный получил самый строгий из своих приговоров — 19 лет лишения свободы. Разбирательство проходило в стенах колонии №6 во Владимирской области в закрытом режиме. Мосгорсуд признал его виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремизму и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия и еще ряде преступлений. Условия содержания еще больше: из колонии строгого режима его должны перевести в колонию особого режима, где предусмотрено меньше свиданий с родственниками, прогулок и посылок с воли. Сам Навальный считает, что это не последний его приговор - в апреле, выступая по видеосвязи в Басманном суде Москвы, он заявил, что из беседы со следователем узнал о существовании дела о терроризме, по которому ему грозит срок вплоть до пожизненного. В декабре Навального перевезли из владимирской колонии в колонию особого режима "Полярная сова" в поселке Харп на Ямале. Запрет "Легиона"***В уходящем году Верховный суд РФ признал террористическим и запретил "Легион Свобода России"***. Военизированное объединение было создано на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов". "Легион"*** вместе с другими объединениями взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Сообщалось, что его консультирует беглый депутат Госдумы Илья Пономарев**.Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников легиона в России как минимум 20 уголовных дел по статьям о терроризме и госизмене. Уже были случаи арестов, некоторые дела дошли до суда. Так, в октябре Верховный суд Северной Осетии приговорил к 6 годам колонии строгого режима москвича Савелия Фролова по делу о государственной измене в форме подготовки к переходу на сторону противника. Его задержали на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Следствие полагает, что затем он собирался вступить именно в "Легион"***. Между тем, после решения Верховного суда всем участникам организации грозит в России уголовная ответственность по статье 205.4 УК РФ. Санкция статьи для рядовых участников - до десяти лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет. При этом статья освобождает от наказания лиц, которые не совершили других преступлений и добровольно вышли из организации и сообщившим о нем в правоохранительные органы. Сделать это необходимо до задержания или начала следственных и процессуальных действий. Блок по цене срокаУходящий год запомнился целым списком дел о так называемых "блоках на негатив". Речь идет о распространенной практике, когда админы Telegram-каналов за вознаграждение не упоминают персону в позитивном или негативном ключе. Раньше эта сфера находилась в тени и никак не регулировалась. Одним из первых заметных дел стал арест журналистки Александры Баязитовой, медиатехнолога Ольги Архаровой и Инны Чуриловой - администратора Telegram-канала "Адские бабки" и сетки, относящейся к ним. По версии следствия, они вымогали у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова 1,2 миллиона рублей за неупоминание его в постах. Чурилова дала признательные показания, пошла на сделку со следствием и получила условный срок. Баязитову и Архарову приговорили к 5 и 4,5 годам колонии. Уже после оглашения Путин заявил на встрече с Советом по правам человека, что надо подготовить решения об амнистии для женщин, осужденных за ненасильственные преступления. Кроме того, на прямой линии глава государства выразил недоумение, почему Баязитовой за то, что она совершила, прокурор затребовал целых 14 лет колонии. Защита надеется оспорить приговор, до рассмотрения жалоб девушки будут находиться в СИЗО. Зов АбызоваСпустя почти пять лет судебных разбирательств завершилось дело бывшего министра Открытого правительства и крупного бизнесмена Михаила Абызова и 11 его предполагаемых соучастников. Он не признал вину, в последнем слове умолял суд отпустить обвиняемых женщин, а с имущества мужчин снять наложенные аресты, упирая на то, что это его "война" и он готов отвечать лично. Суд словно услышал его и освободил в зале суда Яну Балан и Оксану Роженкову, а Екатерину Заяц и Олега Серебренникова вопреки распространенной практике так и оставил под домашним арестом, пока приговор не вступит в законную силу. Сам бывший министр получил 12 лет колонии, хотя такой срок ему грозил лишь по одной из его многочисленных статей. У Абызова были изъяты квартиры в центре Москвы, дом в элитном подмосковном поселке Жуковка, постройки и земля санатория "Энергетик" в Тверской области, вилла в Италии, а также оставшиеся деньги на счетах. Пока шел процесс, с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний было взыскано 32,5 миллиарда рублей. Несмотря на это только перечисление имущества бывшего министра и других фигурантов, которое теперь изъято в доход государства, заняло у судьи 40 минут. С американской трибуны на российские нарыОппозиционный политик Владимир Кара-Мурза** опрометчиво думал, что его речь в палате представителей штата Аризона останется без внимания российских властей. После изучения контекста его идей СК РФ весной 2022 года возбудил уголовное дело "по мотивам политической ненависти" за то, что Кара-Мурза** огласил "заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. К делу добавилось второе обвинение. Оно было связано с работой в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена". Что примечательно, обычно такие дела ведет ФСБ, но в этот раз расследованием занимался Следственный комитет. Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу** к 25 годам колонии строгого режима, на оглашение приехали 40 дипломатов из 25 стран. Все его жалобы в вышестоящие инстанции были отклонены, приговор вступил в законную силу.* Экстремистская организация, запрещенная в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.*** Запрещенная в России террористическая организация

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https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

https://ria.ru/20231130/pobeg-1912762076.html

https://ria.ru/20230421/vikipediya-1866706116.html

https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html

https://ria.ru/20231226/obrazovanie-1918067898.html

https://ria.ru/20231219/smersh-1916576017.html

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россия, грузия, москва, сергей фургал, аяз шабутдинов, алексей навальный, промсвязьбанк, происшествия