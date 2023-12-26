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Нужна помощь. В африканской стране неожиданно пожаловались на Украину - РИА Новости, 26.12.2023
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05:30 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/sudan-1918075734.html
Нужна помощь. В африканской стране неожиданно пожаловались на Украину
Нужна помощь. В африканской стране неожиданно пожаловались на Украину - РИА Новости, 26.12.2023
Нужна помощь. В африканской стране неожиданно пожаловались на Украину
Запад забывает о гражданской войне в Судане на фоне конфликтов на Украине и в Газе, пишет британская газета Guardian. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T05:30
2023-12-26T05:30
в мире
судан
украина
сша
джо байден
израиль
сектор газа
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Запад забывает о гражданской войне в Судане на фоне конфликтов на Украине и в Газе, пишет британская газета Guardian."И диаспора, и международные гуманитарные организации понимают, что проблемы Судана вступают в соперничество с кризисами в Газе и на Украине", — сообщает издание.Журналисты отметили, что за восемь месяцев, прошедших с начала обострения в Судане, Джо Байден так и не отправил в страну специального посла, как поступали в таких случаях предыдущие президенты США. Бывший руководитель аппарата посла США в Судане Кэмерон Хадсон рассказал британской газете, что ни за что поверит в нехватку нынешних ресурсов Америки для борьбы с гуманитарной катастрофой в африканском государстве. По его словам, другие президентские администрации не раз справлялись с даже более серьезными геополитическими кризисами, чем тот, с которым столкнулся Джо Байден.Глава британской исследовательской организации Shabaka Башаир Ахмед сообщила в интервью, что даже сами суданцы жалуются на чрезмерное внимание Запада к Украине. Она поделилась диалогом, который услышала среди суданских беженцев."Ее (беженки из Судана. — Прим. ред.) сын спрашивал у нее: «Почему все так сосредоточены на Украине и других вещах? Почему про нас забыли?» — рассказала Ахмед.С 15 апреля в Судане идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались 6 мая. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), около 2,2 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, порядка 700 тысяч покинули страну с начала конфликта.
https://ria.ru/20231002/epidemii-1900037209.html
https://ria.ru/20231110/zapadnyy_darfur-1908537325.html
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судан
украина
сша
израиль
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в мире, судан, украина, сша, джо байден, израиль, сектор газа
В мире, Судан, Украина, США, Джо Байден, Израиль, Сектор Газа
Нужна помощь. В африканской стране неожиданно пожаловались на Украину

Guardian: суданские беженцы жалуются на чрезмерное внимание Запада к Украине

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Запад забывает о гражданской войне в Судане на фоне конфликтов на Украине и в Газе, пишет британская газета Guardian.
"И диаспора, и международные гуманитарные организации понимают, что проблемы Судана вступают в соперничество с кризисами в Газе и на Украине", — сообщает издание.
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Журналисты отметили, что за восемь месяцев, прошедших с начала обострения в Судане, Джо Байден так и не отправил в страну специального посла, как поступали в таких случаях предыдущие президенты США.
Бывший руководитель аппарата посла США в Судане Кэмерон Хадсон рассказал британской газете, что ни за что поверит в нехватку нынешних ресурсов Америки для борьбы с гуманитарной катастрофой в африканском государстве. По его словам, другие президентские администрации не раз справлялись с даже более серьезными геополитическими кризисами, чем тот, с которым столкнулся Джо Байден.
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Глава британской исследовательской организации Shabaka Башаир Ахмед сообщила в интервью, что даже сами суданцы жалуются на чрезмерное внимание Запада к Украине. Она поделилась диалогом, который услышала среди суданских беженцев.
«
"Ее (беженки из Судана. — Прим. ред.) сын спрашивал у нее: «Почему все так сосредоточены на Украине и других вещах? Почему про нас забыли?» — рассказала Ахмед.
С 15 апреля в Судане идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.
Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались 6 мая. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), около 2,2 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, порядка 700 тысяч покинули страну с начала конфликта.
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В миреСуданУкраинаСШАДжо БайденИзраильСектор Газа
 
 
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