https://ria.ru/20231226/sud-1918133919.html

Суд оставил в силе приговор по делу об убийстве жительницы Рязани

Суд оставил в силе приговор по делу об убийстве жительницы Рязани - РИА Новости, 26.12.2023

Суд оставил в силе приговор по делу об убийстве жительницы Рязани

Рязанский областной суд признал законным приговор Александру Логунову, которому районный суд в Рязани дал 11 лет колонии строгого режима по резонансному делу об РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:21

2023-12-26T12:21

2023-12-26T12:21

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РЯЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Рязанский областной суд признал законным приговор Александру Логунову, которому районный суд в Рязани дал 11 лет колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве его супруги Елены, тело которой искали более года, сообщили РИА Новости в облсуде. Двадцатишестилетняя жительница Рязани пропала в июле 2021 года, было возбуждено дело об убийстве. В эфире одного из федеральных телеканалов родители Логуновой предполагали причастность мужа, его же родственники считали, что она скоро вернется. Вскоре по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства. В августе 2022 года задержали мужа пропавшей Александра Логунова, Басманный райсуд Москвы арестовал его по делу о распространении порнографии. В октябре в пригороде Рязани обнаружили тело Логуновой. СК РФ сообщил, что обвинение в убийстве женщины предъявлено ее вдовцу. Было установлено, что он в ходе бытового конфликта задушил свою супругу. Железнодорожный районный суд Рязани 1 ноября огласил приговор – Логунов получил 11 лет колонии строгого режима. Прокурор и осужденный это решение обжаловали в областном суде. "Приговор оставлен без изменения", - сообщили в суде.

https://ria.ru/20231226/prostitutsiya-1918103510.html

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