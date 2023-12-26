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Суд оставил в силе приговор по делу об убийстве жительницы Рязани - РИА Новости, 26.12.2023
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12:21 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/sud-1918133919.html
Суд оставил в силе приговор по делу об убийстве жительницы Рязани
Суд оставил в силе приговор по делу об убийстве жительницы Рязани - РИА Новости, 26.12.2023
Суд оставил в силе приговор по делу об убийстве жительницы Рязани
Рязанский областной суд признал законным приговор Александру Логунову, которому районный суд в Рязани дал 11 лет колонии строгого режима по резонансному делу об РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:21
2023-12-26T12:21
происшествия
рязань
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
рязанский областной суд
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РЯЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Рязанский областной суд признал законным приговор Александру Логунову, которому районный суд в Рязани дал 11 лет колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве его супруги Елены, тело которой искали более года, сообщили РИА Новости в облсуде. Двадцатишестилетняя жительница Рязани пропала в июле 2021 года, было возбуждено дело об убийстве. В эфире одного из федеральных телеканалов родители Логуновой предполагали причастность мужа, его же родственники считали, что она скоро вернется. Вскоре по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства. В августе 2022 года задержали мужа пропавшей Александра Логунова, Басманный райсуд Москвы арестовал его по делу о распространении порнографии. В октябре в пригороде Рязани обнаружили тело Логуновой. СК РФ сообщил, что обвинение в убийстве женщины предъявлено ее вдовцу. Было установлено, что он в ходе бытового конфликта задушил свою супругу. Железнодорожный районный суд Рязани 1 ноября огласил приговор – Логунов получил 11 лет колонии строгого режима. Прокурор и осужденный это решение обжаловали в областном суде. "Приговор оставлен без изменения", - сообщили в суде.
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происшествия, рязань, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), рязанский областной суд
Происшествия, Рязань, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Рязанский областной суд
Суд оставил в силе приговор по делу об убийстве жительницы Рязани

Суд признал законным приговор Логунову за убийство супруги в Рязани

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Рязанский областной суд признал законным приговор Александру Логунову, которому районный суд в Рязани дал 11 лет колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве его супруги Елены, тело которой искали более года, сообщили РИА Новости в облсуде.
Двадцатишестилетняя жительница Рязани пропала в июле 2021 года, было возбуждено дело об убийстве. В эфире одного из федеральных телеканалов родители Логуновой предполагали причастность мужа, его же родственники считали, что она скоро вернется. Вскоре по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства.
В августе 2022 года задержали мужа пропавшей Александра Логунова, Басманный райсуд Москвы арестовал его по делу о распространении порнографии. В октябре в пригороде Рязани обнаружили тело Логуновой. СК РФ сообщил, что обвинение в убийстве женщины предъявлено ее вдовцу. Было установлено, что он в ходе бытового конфликта задушил свою супругу. Железнодорожный районный суд Рязани 1 ноября огласил приговор – Логунов получил 11 лет колонии строгого режима. Прокурор и осужденный это решение обжаловали в областном суде.
«
"Приговор оставлен без изменения", - сообщили в суде.
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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ПроисшествияРязаньРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Рязанский областной суд
 
 
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