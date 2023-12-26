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В РКК "Энергия" рассказали, как можно будет сменить "ядро" РОС - РИА Новости, 26.12.2023
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Наука
 
03:07 26.12.2023 (обновлено: 04:21 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/stantsiya-1918072159.html
В РКК "Энергия" рассказали, как можно будет сменить "ядро" РОС
В РКК "Энергия" рассказали, как можно будет сменить "ядро" РОС - РИА Новости, 26.12.2023
В РКК "Энергия" рассказали, как можно будет сменить "ядро" РОС
Новый центральный модуль – "ядро" будущей Российской орбитальной станции (РОС) в случае необходимости замены будет пристыкован к одному из модулей, а после... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:07
2023-12-26T04:21
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Новый центральный модуль – "ядро" будущей Российской орбитальной станции (РОС) в случае необходимости замены будет пристыкован к одному из модулей, а после переустановки всех сегментов старое "ядро" будет сведено с орбиты и затоплено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". "Для замены "ядра" станции вначале будет необходимо нарастить на одном из модулей новое "ядро". Затем старое "ядро" будет отстыковано от РОС, сведено с орбиты и затоплено в заданной районе Тихого океана", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что космонавты при этом будут находиться на станции, а затем на них будут возложены задачи интеграции новых модулей на новом "ядре". Операция по замене "ядра", по словам представителя корпорации, будет схожа с операцией отделения и затопления модуля Стыковочного отсека (модуля "Пирс") от Международной космической станции, которую провели в июле 2021 года, чтобы освободить место для модуля "Наука". Ранее в РКК "Энергия" рассказали РИА Новости, что "ядро" сделают простым и с минимумом служебных систем, а также максимально ремонтопригодным, чтобы его срок службы был больше, чем у остальных модулей. Предполагается, что станция прослужит на орбите 50 лет, за это время на ней могут смениться три поколения различных модулей, которые будут стыковаться к "ядру", а в случае необходимости отстыковываться для введения в строй новых. Как сообщал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, президент РФ Владимир Путин одобрил создание РОС, и активная работа по ней начнется в 2024 году. Ее стоимость глава госкорпорации оценил в 609 миллиардов рублей, 150 из которых потребуются в 2024-2026 годах. Запуск первого модуля станции планируется в 2027 года, остальных - еще в течение пяти лет. Станция, по замыслу разработчиков, позволит отработать ключевые технологии, необходимые для полета к другим планетам, в первую очередь к Марсу.
https://ria.ru/20231225/kosmonavtika-1917941961.html
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космос - риа наука, россия, марс, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Марс, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Наука
В РКК "Энергия" рассказали, как можно будет сменить "ядро" РОС

РКК "Энергия": станцию РОС при замене "ядра" пересоберут заново на орбите

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМакет планируемой российской орбитальной станции, которая должна прийти на смену МКС на стенде госкорпорации "Роскосмос" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023"
Макет планируемой российской орбитальной станции, которая должна прийти на смену МКС на стенде госкорпорации Роскосмос на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Макет планируемой российской орбитальной станции, которая должна прийти на смену МКС на стенде госкорпорации "Роскосмос" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023". Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Новый центральный модуль – "ядро" будущей Российской орбитальной станции (РОС) в случае необходимости замены будет пристыкован к одному из модулей, а после переустановки всех сегментов старое "ядро" будет сведено с орбиты и затоплено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".
«
"Для замены "ядра" станции вначале будет необходимо нарастить на одном из модулей новое "ядро". Затем старое "ядро" будет отстыковано от РОС, сведено с орбиты и затоплено в заданной районе Тихого океана", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что космонавты при этом будут находиться на станции, а затем на них будут возложены задачи интеграции новых модулей на новом "ядре".
Операция по замене "ядра", по словам представителя корпорации, будет схожа с операцией отделения и затопления модуля Стыковочного отсека (модуля "Пирс") от Международной космической станции, которую провели в июле 2021 года, чтобы освободить место для модуля "Наука".
Ранее в РКК "Энергия" рассказали РИА Новости, что "ядро" сделают простым и с минимумом служебных систем, а также максимально ремонтопригодным, чтобы его срок службы был больше, чем у остальных модулей. Предполагается, что станция прослужит на орбите 50 лет, за это время на ней могут смениться три поколения различных модулей, которые будут стыковаться к "ядру", а в случае необходимости отстыковываться для введения в строй новых.
Как сообщал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, президент РФ Владимир Путин одобрил создание РОС, и активная работа по ней начнется в 2024 году. Ее стоимость глава госкорпорации оценил в 609 миллиардов рублей, 150 из которых потребуются в 2024-2026 годах. Запуск первого модуля станции планируется в 2027 года, остальных - еще в течение пяти лет. Станция, по замыслу разработчиков, позволит отработать ключевые технологии, необходимые для полета к другим планетам, в первую очередь к Марсу.
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