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В РКК "Энергия" рассказали, как можно будет сменить "ядро" РОС

В РКК "Энергия" рассказали, как можно будет сменить "ядро" РОС - РИА Новости, 26.12.2023

В РКК "Энергия" рассказали, как можно будет сменить "ядро" РОС

Новый центральный модуль – "ядро" будущей Российской орбитальной станции (РОС) в случае необходимости замены будет пристыкован к одному из модулей, а после... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T03:07

2023-12-26T03:07

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Новый центральный модуль – "ядро" будущей Российской орбитальной станции (РОС) в случае необходимости замены будет пристыкован к одному из модулей, а после переустановки всех сегментов старое "ядро" будет сведено с орбиты и затоплено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". "Для замены "ядра" станции вначале будет необходимо нарастить на одном из модулей новое "ядро". Затем старое "ядро" будет отстыковано от РОС, сведено с орбиты и затоплено в заданной районе Тихого океана", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что космонавты при этом будут находиться на станции, а затем на них будут возложены задачи интеграции новых модулей на новом "ядре". Операция по замене "ядра", по словам представителя корпорации, будет схожа с операцией отделения и затопления модуля Стыковочного отсека (модуля "Пирс") от Международной космической станции, которую провели в июле 2021 года, чтобы освободить место для модуля "Наука". Ранее в РКК "Энергия" рассказали РИА Новости, что "ядро" сделают простым и с минимумом служебных систем, а также максимально ремонтопригодным, чтобы его срок службы был больше, чем у остальных модулей. Предполагается, что станция прослужит на орбите 50 лет, за это время на ней могут смениться три поколения различных модулей, которые будут стыковаться к "ядру", а в случае необходимости отстыковываться для введения в строй новых. Как сообщал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, президент РФ Владимир Путин одобрил создание РОС, и активная работа по ней начнется в 2024 году. Ее стоимость глава госкорпорации оценил в 609 миллиардов рублей, 150 из которых потребуются в 2024-2026 годах. Запуск первого модуля станции планируется в 2027 года, остальных - еще в течение пяти лет. Станция, по замыслу разработчиков, позволит отработать ключевые технологии, необходимые для полета к другим планетам, в первую очередь к Марсу.

https://ria.ru/20231225/kosmonavtika-1917941961.html

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