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СМИ: колорадским судьям, отстранившим Трампа от праймериз, поступили угрозы - РИА Новости, 26.12.2023
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04:00 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/ssha-1918073815.html
СМИ: колорадским судьям, отстранившим Трампа от праймериз, поступили угрозы
СМИ: колорадским судьям, отстранившим Трампа от праймериз, поступили угрозы - РИА Новости, 26.12.2023
СМИ: колорадским судьям, отстранившим Трампа от праймериз, поступили угрозы
ФБР расследует угрозы в адрес членов верховного суда Колорадо, который на прошлой неделе запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать на территории... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T04:00
2023-12-26T04:00
в мире
сша
колорадо
денвер
дональд трамп
джо байден
фбр
выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. ФБР расследует угрозы в адрес членов верховного суда Колорадо, который на прошлой неделе запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать на территории штата в праймериз Республиканской партии, пишет онлайн-издание Axios. Вердикт суда, который сам Трамп намерен обжаловать, спровоцировал в социальных сетях всплеск агрессивной риторики в адрес судей со стороны сторонников бывшего американского лидера. "ФБР и полиция (города) Денвера расследуют угрозы в адрес судей верховного суда Колорадо", - сказано в публикации. Axios цитирует представителя денверской полиции, который сообщило, что правоохранительные органы в усиленном режиме патрулируют районы проживания судей. Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20231223/tramp-1917618466.html
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сша
колорадо
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в мире, сша, колорадо, денвер, дональд трамп, джо байден, фбр, выборы президента сша
В мире, США, Колорадо, Денвер, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Выборы президента США
СМИ: колорадским судьям, отстранившим Трампа от праймериз, поступили угрозы

Axios: в Колорадо ФБР расследует угрозы судьям, отстранивших Трампа от праймериз

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. ФБР расследует угрозы в адрес членов верховного суда Колорадо, который на прошлой неделе запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать на территории штата в праймериз Республиканской партии, пишет онлайн-издание Axios.
Вердикт суда, который сам Трамп намерен обжаловать, спровоцировал в социальных сетях всплеск агрессивной риторики в адрес судей со стороны сторонников бывшего американского лидера.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Трамп поддержал решение суда по его президентскому иммунитету
23 декабря, 08:45
"ФБР и полиция (города) Денвера расследуют угрозы в адрес судей верховного суда Колорадо", - сказано в публикации.
Axios цитирует представителя денверской полиции, который сообщило, что правоохранительные органы в усиленном режиме патрулируют районы проживания судей.
Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена.
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
США не стали расследовать роль украинца в штурме Капитолия, заявил участник
15 ноября, 06:00
 
В миреСШАКолорадоДенверДональд ТрампДжо БайденФБРВыборы президента США
 
 
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