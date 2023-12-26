https://ria.ru/20231226/ssha-1918073815.html
СМИ: колорадским судьям, отстранившим Трампа от праймериз, поступили угрозы
СМИ: колорадским судьям, отстранившим Трампа от праймериз, поступили угрозы - РИА Новости, 26.12.2023
СМИ: колорадским судьям, отстранившим Трампа от праймериз, поступили угрозы
ФБР расследует угрозы в адрес членов верховного суда Колорадо, который на прошлой неделе запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать на территории... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T04:00
2023-12-26T04:00
2023-12-26T04:00
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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. ФБР расследует угрозы в адрес членов верховного суда Колорадо, который на прошлой неделе запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать на территории штата в праймериз Республиканской партии, пишет онлайн-издание Axios. Вердикт суда, который сам Трамп намерен обжаловать, спровоцировал в социальных сетях всплеск агрессивной риторики в адрес судей со стороны сторонников бывшего американского лидера. "ФБР и полиция (города) Денвера расследуют угрозы в адрес судей верховного суда Колорадо", - сказано в публикации. Axios цитирует представителя денверской полиции, который сообщило, что правоохранительные органы в усиленном режиме патрулируют районы проживания судей. Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20231223/tramp-1917618466.html
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в мире, сша, колорадо, денвер, дональд трамп, джо байден, фбр, выборы президента сша
В мире, США, Колорадо, Денвер, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Выборы президента США
СМИ: колорадским судьям, отстранившим Трампа от праймериз, поступили угрозы
Axios: в Колорадо ФБР расследует угрозы судьям, отстранивших Трампа от праймериз