https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918210419.html

На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 65 военных за сутки

На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 65 военных за сутки - РИА Новости, 26.12.2023

На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 65 военных за сутки

Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение противнику у двух населённых пунктов, Киев потерял до... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:19

2023-12-26T15:19

2023-12-26T15:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

киев

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение противнику у двух населённых пунктов, Киев потерял до 65 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белогорье и Работино Запорожской области."Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

россия

киев

запорожская область

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вооруженные силы рф, россия, киев, запорожская область, вооруженные силы украины