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На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 65 военных за сутки - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 26.12.2023 (обновлено: 15:30 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918210419.html
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 65 военных за сутки
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 65 военных за сутки - РИА Новости, 26.12.2023
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 65 военных за сутки
Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение противнику у двух населённых пунктов, Киев потерял до... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:19
2023-12-26T15:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
киев
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение противнику у двух населённых пунктов, Киев потерял до 65 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белогорье и Работино Запорожской области."Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
россия
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вооруженные силы рф, россия, киев, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 65 военных за сутки

МО: на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 65 военных за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение противнику у двух населённых пунктов, Киев потерял до 65 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белогорье и Работино Запорожской области.
"Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 декабря, 16:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияКиевЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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