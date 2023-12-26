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Спецназовец рассказал, как пехоту ВСУ уничтожают под Артемовском - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918077185.html
Спецназовец рассказал, как пехоту ВСУ уничтожают под Артемовском
Спецназовец рассказал, как пехоту ВСУ уничтожают под Артемовском - РИА Новости, 26.12.2023
Спецназовец рассказал, как пехоту ВСУ уничтожают под Артемовском
Российский спецназовец рассказал РИА Новости, как украинскую пехоту уничтожают под Артемовском двумя минометами: более точным гонят ее в определенные места, по... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T06:34
2023-12-26T06:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
артемовск
россия
вооруженные силы рф
безопасность
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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 дек - РИА Новости. Российский спецназовец рассказал РИА Новости, как украинскую пехоту уничтожают под Артемовском двумя минометами: более точным гонят ее в определенные места, по которым потом бьют более мощным. "Ночью отрабатывали по группе отступающей пехоты противника, который пытался произвести ротацию на своих позициях. Этого не дали, пресекли любые попытки", – сказал один из спецназовцев Южной группировки российских войск. По его словам, пехота ВСУ отходила в тыл, когда поступили корректировки, и по ней открыли огонь. Другой боец рассказал, что у российских спецназовцев "есть определенные точки, которые уже пристрелены". "Непосредственно к этим точкам более быстрым и точным минометом – 82-м – мы гоним противника, где его уже накрываем в нужный момент, в нужное время более тяжелым орудием – непосредственно нашим 120-м минометом. Под правильным углом мины отправляются для большего разлета осколков, тем самым позволяют поражать противника по большему радиусу", – рассказал другой боец.
https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918075178.html
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вооруженные силы украины, артемовск, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Спецназовец рассказал, как пехоту ВСУ уничтожают под Артемовском

Спецназовец рассказал, как пехоту ВСУ уничтожают у Артемовска двумя минометами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета
Работа минометного расчета - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа минометного расчета. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 дек - РИА Новости. Российский спецназовец рассказал РИА Новости, как украинскую пехоту уничтожают под Артемовском двумя минометами: более точным гонят ее в определенные места, по которым потом бьют более мощным.
«
"Ночью отрабатывали по группе отступающей пехоты противника, который пытался произвести ротацию на своих позициях. Этого не дали, пресекли любые попытки", – сказал один из спецназовцев Южной группировки российских войск.
По его словам, пехота ВСУ отходила в тыл, когда поступили корректировки, и по ней открыли огонь.
Другой боец рассказал, что у российских спецназовцев "есть определенные точки, которые уже пристрелены".
"Непосредственно к этим точкам более быстрым и точным минометом – 82-м – мы гоним противника, где его уже накрываем в нужный момент, в нужное время более тяжелым орудием – непосредственно нашим 120-м минометом. Под правильным углом мины отправляются для большего разлета осколков, тем самым позволяют поражать противника по большему радиусу", – рассказал другой боец.
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Вчера, 05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАртемовскРоссияВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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