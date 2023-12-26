https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918077185.html

Спецназовец рассказал, как пехоту ВСУ уничтожают под Артемовском

Спецназовец рассказал, как пехоту ВСУ уничтожают под Артемовском - РИА Новости, 26.12.2023

Спецназовец рассказал, как пехоту ВСУ уничтожают под Артемовском

Российский спецназовец рассказал РИА Новости, как украинскую пехоту уничтожают под Артемовском двумя минометами: более точным гонят ее в определенные места, по... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T06:34

2023-12-26T06:34

2023-12-26T06:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 дек - РИА Новости. Российский спецназовец рассказал РИА Новости, как украинскую пехоту уничтожают под Артемовском двумя минометами: более точным гонят ее в определенные места, по которым потом бьют более мощным. "Ночью отрабатывали по группе отступающей пехоты противника, который пытался произвести ротацию на своих позициях. Этого не дали, пресекли любые попытки", – сказал один из спецназовцев Южной группировки российских войск. По его словам, пехота ВСУ отходила в тыл, когда поступили корректировки, и по ней открыли огонь. Другой боец рассказал, что у российских спецназовцев "есть определенные точки, которые уже пристрелены". "Непосредственно к этим точкам более быстрым и точным минометом – 82-м – мы гоним противника, где его уже накрываем в нужный момент, в нужное время более тяжелым орудием – непосредственно нашим 120-м минометом. Под правильным углом мины отправляются для большего разлета осколков, тем самым позволяют поражать противника по большему радиусу", – рассказал другой боец.

https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918075178.html

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вооруженные силы украины, артемовск, россия, вооруженные силы рф, безопасность