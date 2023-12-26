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ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, территория порта оцеплена - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 26.12.2023 (обновлено: 09:34 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918074515.html
ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, территория порта оцеплена
ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, территория порта оцеплена - РИА Новости, 26.12.2023
ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, территория порта оцеплена
В районе Феодосии произошла вражеская атака, на месте начался пожар, его локализовали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T04:21
2023-12-26T09:34
специальная военная операция на украине
феодосия
республика крым
россия
происшествия
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В районе Феодосии произошла вражеская атака, на месте начался пожар, его локализовали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.&quot;Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы&quot;, — говорится в публикации.Аксенов предупредил, что жителей нескольких домов отселят. Глава региона призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Феодосии временно перекрыли движение по двум улицам в районе порта, изменилась схема движения пассажирского транспорта.В свою очередь, ФГУП "Крымская железная дорога" сообщило, что пригородные поезда из Феодосии в Джанкой по техническим причинам отправятся со станции Айвазовская.Как отмечал глава парламента Крыма Владимир Константинов, западные военные специалисты и инструкторы причастны к попыткам украинских войск атаковать полуостров.
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феодосия, республика крым, россия, происшествия, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Республика Крым, Россия, Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, территория порта оцеплена

Аксенов заявил об атаке ВСУ в районе Феодосии в Крыму, территория порта оцеплена

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФеодосийский морской торговый порт
Феодосийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Феодосийский морской торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В районе Феодосии произошла вражеская атака, на месте начался пожар, его локализовали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«

"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы", — говорится в публикации.

Аксенов предупредил, что жителей нескольких домов отселят. Глава региона призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Феодосии временно перекрыли движение по двум улицам в районе порта, изменилась схема движения пассажирского транспорта.
В свою очередь, ФГУП "Крымская железная дорога" сообщило, что пригородные поезда из Феодосии в Джанкой по техническим причинам отправятся со станции Айвазовская.
Как отмечал глава парламента Крыма Владимир Константинов, западные военные специалисты и инструкторы причастны к попыткам украинских войск атаковать полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеФеодосияРеспублика КрымРоссияПроисшествияСергей Аксенов (политик)
 
 
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