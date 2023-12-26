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ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, территория порта оцеплена
ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, территория порта оцеплена - РИА Новости, 26.12.2023
ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, территория порта оцеплена
В районе Феодосии произошла вражеская атака, на месте начался пожар, его локализовали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T04:21
2023-12-26T04:21
2023-12-26T09:34
специальная военная операция на украине
феодосия
республика крым
россия
происшествия
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В районе Феодосии произошла вражеская атака, на месте начался пожар, его локализовали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале."Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы", — говорится в публикации.Аксенов предупредил, что жителей нескольких домов отселят. Глава региона призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Феодосии временно перекрыли движение по двум улицам в районе порта, изменилась схема движения пассажирского транспорта.В свою очередь, ФГУП "Крымская железная дорога" сообщило, что пригородные поезда из Феодосии в Джанкой по техническим причинам отправятся со станции Айвазовская.Как отмечал глава парламента Крыма Владимир Константинов, западные военные специалисты и инструкторы причастны к попыткам украинских войск атаковать полуостров.
https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918073964.html
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феодосия, республика крым, россия, происшествия, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Республика Крым, Россия, Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, территория порта оцеплена
Аксенов заявил об атаке ВСУ в районе Феодосии в Крыму, территория порта оцеплена