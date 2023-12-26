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"Грады" десантников уничтожили позиции с пехотой ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 26.12.2023
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04:02 26.12.2023
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"Грады" десантников уничтожили позиции с пехотой ВСУ под Артемовском
"Грады" десантников уничтожили позиции с пехотой ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 26.12.2023
"Грады" десантников уничтожили позиции с пехотой ВСУ под Артемовском
Расчеты РСЗО "Град" десантников Южной группировки войск уничтожили позиции с украинской пехотой на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T04:02
2023-12-26T04:02
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ЛУГАНСК, 26 дек – РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" десантников Южной группировки войск уничтожили позиции с украинской пехотой на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Артиллерийские подразделения ВДВ на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по подавлению пунктов управления, артиллерийских батарей ВСУ, уничтожению складов с боеприпасами, огневых средств, вооружения и военной техники противника, разрушению его замаскированных оборонительных сооружений… В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено до взвода пехоты противника", - сообщили в оборонном ведомстве.Там отметили, что расчёты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве. По прибытии на огневые позиции десантники-артиллеристы выпускают 122-мм осколочно-фугасные снаряды, тем самым накрывая мощным огнем огромную площадь. "Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают замаскированные позиции ВСУ с живой силой противника… Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом костромским артиллеристам-десантникам помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Собранные данные оперативно передаются на пункты управления, в дальнейшем на расчеты реактивной артиллерии", - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
"Грады" десантников уничтожили позиции с пехотой ВСУ под Артемовском

МО: "Грады" десантников уничтожили позиции с пехотой ВСУ под Артемовском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 дек – РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" десантников Южной группировки войск уничтожили позиции с украинской пехотой на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Артиллерийские подразделения ВДВ на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по подавлению пунктов управления, артиллерийских батарей ВСУ, уничтожению складов с боеприпасами, огневых средств, вооружения и военной техники противника, разрушению его замаскированных оборонительных сооружений… В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено до взвода пехоты противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
Там отметили, что расчёты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве. По прибытии на огневые позиции десантники-артиллеристы выпускают 122-мм осколочно-фугасные снаряды, тем самым накрывая мощным огнем огромную площадь.
"Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают замаскированные позиции ВСУ с живой силой противника… Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом костромским артиллеристам-десантникам помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Собранные данные оперативно передаются на пункты управления, в дальнейшем на расчеты реактивной артиллерии", - сообщили в ведомстве.
Гаубица Мста - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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Вчера, 03:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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