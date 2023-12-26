https://ria.ru/20231226/sotsobyazatelstva-1918113023.html
Силуанов заверил, что все соцобязательства на 2024-2026 годы выполнят
Силуанов заверил, что все соцобязательства на 2024-2026 годы выполнят - РИА Новости, 26.12.2023
Силуанов заверил, что все соцобязательства на 2024-2026 годы выполнят
Все социальные обязательства в 2024-2026 годах будут выполнены, даже если цена на нефть будет ниже заложенной в бюджете, заявил в интервью телеканалу... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:12
2023-12-26T11:12
2023-12-26T13:12
экономика
антон силуанов
цены на нефть
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все социальные обязательства в 2024-2026 годах будут выполнены, даже если цена на нефть будет ниже заложенной в бюджете, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" министр финансов РФ Антон Силуанов. "В целом если говорить о конструкции бюджета на три года, бюджет устойчивый, раз. … Второе - бюджет выделяет необходимые ресурсы для решения задач по обороне и безопасности - это важно, выполнение социальных обязательств перед людьми. Ну и конечно, поддерживать уровень бюджетной системы, чтобы … они также могли выполнять все свои планы по поддержке людей. …. Даже если цена на нефть будет ниже запланированной, мы сможем и в любом случае выполним все свои обязательства", - сказал Силуанов.Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, экспортная цена на российскую нефть в 2024 году заложена на уровне 71,3 доллара за баррель, в 2025 году - 70,1 доллара за баррель, в 2026 году - 70 долларов за баррель. При этом, по словам Силуанова, "бюджет учитывает в рамках своих базовых плановых назначений 60 долларов за баррель. То есть разница между 60 и 70 долларами за баррель отправляется в Фонд национального благосостояния"."На следующий год у нас созданы механизмы выполнения всех наших обязательств, независимо от внешних факторов, конъюнктурных факторов", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230425/obyazatelstva-1867648548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, антон силуанов, цены на нефть
Экономика, Антон Силуанов, Цены на нефть
Силуанов заверил, что все соцобязательства на 2024-2026 годы выполнят
Силуанов пообещал выполнить соцобязательства вне зависимости от цены на нефть
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Все социальные обязательства в 2024-2026 годах будут выполнены, даже если цена на нефть будет ниже заложенной в бюджете, заявил в интервью телеканалу "Россия-24"
министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В целом если говорить о конструкции бюджета на три года, бюджет устойчивый, раз. … Второе - бюджет выделяет необходимые ресурсы для решения задач по обороне и безопасности - это важно, выполнение социальных обязательств перед людьми. Ну и конечно, поддерживать уровень бюджетной системы, чтобы … они также могли выполнять все свои планы по поддержке людей. …. Даже если цена на нефть будет ниже запланированной, мы сможем и в любом случае выполним все свои обязательства", - сказал Силуанов.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, экспортная цена на российскую нефть в 2024 году заложена на уровне 71,3 доллара за баррель, в 2025 году - 70,1 доллара за баррель, в 2026 году - 70 долларов за баррель. При этом, по словам Силуанова, "бюджет учитывает в рамках своих базовых плановых назначений 60 долларов за баррель. То есть разница между 60 и 70 долларами за баррель отправляется в Фонд национального благосостояния".
"На следующий год у нас созданы механизмы выполнения всех наших обязательств, независимо от внешних факторов, конъюнктурных факторов", - подчеркнул министр.
Внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств, заявил Мишустин