https://ria.ru/20231226/sotsobyazatelstva-1918113023.html

Силуанов заверил, что все соцобязательства на 2024-2026 годы выполнят

Силуанов заверил, что все соцобязательства на 2024-2026 годы выполнят - РИА Новости, 26.12.2023

Силуанов заверил, что все соцобязательства на 2024-2026 годы выполнят

Все социальные обязательства в 2024-2026 годах будут выполнены, даже если цена на нефть будет ниже заложенной в бюджете, заявил в интервью телеканалу... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:12

2023-12-26T11:12

2023-12-26T13:12

экономика

антон силуанов

цены на нефть

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все социальные обязательства в 2024-2026 годах будут выполнены, даже если цена на нефть будет ниже заложенной в бюджете, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" министр финансов РФ Антон Силуанов. "В целом если говорить о конструкции бюджета на три года, бюджет устойчивый, раз. … Второе - бюджет выделяет необходимые ресурсы для решения задач по обороне и безопасности - это важно, выполнение социальных обязательств перед людьми. Ну и конечно, поддерживать уровень бюджетной системы, чтобы … они также могли выполнять все свои планы по поддержке людей. …. Даже если цена на нефть будет ниже запланированной, мы сможем и в любом случае выполним все свои обязательства", - сказал Силуанов.Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, экспортная цена на российскую нефть в 2024 году заложена на уровне 71,3 доллара за баррель, в 2025 году - 70,1 доллара за баррель, в 2026 году - 70 долларов за баррель. При этом, по словам Силуанова, "бюджет учитывает в рамках своих базовых плановых назначений 60 долларов за баррель. То есть разница между 60 и 70 долларами за баррель отправляется в Фонд национального благосостояния"."На следующий год у нас созданы механизмы выполнения всех наших обязательств, независимо от внешних факторов, конъюнктурных факторов", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230425/obyazatelstva-1867648548.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, антон силуанов, цены на нефть