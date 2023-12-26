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Японская компания отзывает своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2023
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15:16 26.12.2023 (обновлено: 17:13 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/sotrudniki-1918209787.html
Японская компания отзывает своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ
Японская компания отзывает своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2023
Японская компания отзывает своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ
Компания Mitsui&Co отзывает в Японию всех своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишет газета "Санкэй" со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:16
2023-12-26T17:13
япония
арктик спг - 2
mitsui & co.
в мире
токио
вашингтон (штат)
новатэк
экономика
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ТОКИО, 26 дек — РИА Новости. Компания Mitsui&amp;Co отзывает в Японию всех своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишет газета "Санкэй" со ссылкой на источники.Собеседники издания объяснили подобное решение неясными перспективами проекта после введенных против него санкций со стороны Вашингтона. В публикации указано, что отзыв сотрудников не означает выход Токио из него, Mitsui&amp;Co в консорциуме с государственной JOGMEC остаются участником проекта. Подчеркивается, что интересы японского консорциума будут соблюдать.Представили Mitsui&amp;Co пока не прокомментировали эту информацию.Газета утверждает, что из-за проблемы ограничений против "Арктик СПГ 2" существует риск, что Япония и другие страны пересмотрят планы закупок сжиженного природного газа. Источники издания пояснили, что при сокращении проекта инвестиции Токио могут превратиться в так называемые "плохие кредиты". В этой ситуации японское правительство при необходимости может обсудить с Соединенными Штатами меры в отношении санкций.О внесении Минфином США в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" — дочерней компании "Новатэка", реализующей одноименный проект, — стало известно в ноябре. В прошлый четверг западные СМИ сообщили со ссылкой на источники, что "Новатэк" объявил покупателям сжиженного природного газа с проекта о форс-мажоре.Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в российском правительстве, иностранные акционеры "Арктик СПГ 2", который попал под американские санкции, также объявили форс-мажор по участию в проекте.
https://ria.ru/20231226/yaponiya-1918078202.html
https://ria.ru/20231225/spg-1917947912.html
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япония, арктик спг - 2, mitsui & co., в мире, токио, вашингтон (штат), новатэк, экономика
Япония, Арктик СПГ - 2, Mitsui & Co., В мире, Токио, Вашингтон (штат), Новатэк, Экономика
Японская компания отзывает своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ

"Санкэй": Mitsui&Co отзывает в Японию своих сотрудников с "Арктик СПГ 2"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводственные площадки "Арктик СПГ 2"
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
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ТОКИО, 26 дек — РИА Новости. Компания Mitsui&Co отзывает в Японию всех своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишет газета "Санкэй" со ссылкой на источники.
Собеседники издания объяснили подобное решение неясными перспективами проекта после введенных против него санкций со стороны Вашингтона. В публикации указано, что отзыв сотрудников не означает выход Токио из него, Mitsui&Co в консорциуме с государственной JOGMEC остаются участником проекта. Подчеркивается, что интересы японского консорциума будут соблюдать.
Япония - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
В МИД Японии прокомментировали ситуацию с "Арктик СПГ 2"
Вчера, 07:06
Представили Mitsui&Co пока не прокомментировали эту информацию.
Газета утверждает, что из-за проблемы ограничений против "Арктик СПГ 2" существует риск, что Япония и другие страны пересмотрят планы закупок сжиженного природного газа. Источники издания пояснили, что при сокращении проекта инвестиции Токио могут превратиться в так называемые "плохие кредиты". В этой ситуации японское правительство при необходимости может обсудить с Соединенными Штатами меры в отношении санкций.
О внесении Минфином США в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" — дочерней компании "Новатэка", реализующей одноименный проект, — стало известно в ноябре. В прошлый четверг западные СМИ сообщили со ссылкой на источники, что "Новатэк" объявил покупателям сжиженного природного газа с проекта о форс-мажоре.
Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в российском правительстве, иностранные акционеры "Арктик СПГ 2", который попал под американские санкции, также объявили форс-мажор по участию в проекте.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из них планировали до конца года, а начать коммерческие поставки — в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60 процентами. По десять процентов принадлежат консорциуму японских Mitsui и JOGMEC, а также французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC. Токио рассчитывал покупать с проекта два миллиона тонн в год.

Вид на строительную площадку Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
В Кремле высказались о ситуации с проектом "Арктик СПГ"
25 декабря, 14:58
 
ЯпонияАрктик СПГ - 2Mitsui & Co.В миреТокиоВашингтон (штат)НоватэкЭкономика
 
 
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