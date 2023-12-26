Японская компания отзывает своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ
"Санкэй": Mitsui&Co отзывает в Японию своих сотрудников с "Арктик СПГ 2"
Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
ТОКИО, 26 дек — РИА Новости. Компания Mitsui&Co отзывает в Японию всех своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишет газета "Санкэй" со ссылкой на источники.
Собеседники издания объяснили подобное решение неясными перспективами проекта после введенных против него санкций со стороны Вашингтона. В публикации указано, что отзыв сотрудников не означает выход Токио из него, Mitsui&Co в консорциуме с государственной JOGMEC остаются участником проекта. Подчеркивается, что интересы японского консорциума будут соблюдать.
Представили Mitsui&Co пока не прокомментировали эту информацию.
Газета утверждает, что из-за проблемы ограничений против "Арктик СПГ 2" существует риск, что Япония и другие страны пересмотрят планы закупок сжиженного природного газа. Источники издания пояснили, что при сокращении проекта инвестиции Токио могут превратиться в так называемые "плохие кредиты". В этой ситуации японское правительство при необходимости может обсудить с Соединенными Штатами меры в отношении санкций.
О внесении Минфином США в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" — дочерней компании "Новатэка", реализующей одноименный проект, — стало известно в ноябре. В прошлый четверг западные СМИ сообщили со ссылкой на источники, что "Новатэк" объявил покупателям сжиженного природного газа с проекта о форс-мажоре.
Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в российском правительстве, иностранные акционеры "Арктик СПГ 2", который попал под американские санкции, также объявили форс-мажор по участию в проекте.
Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из них планировали до конца года, а начать коммерческие поставки — в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60 процентами. По десять процентов принадлежат консорциуму японских Mitsui и JOGMEC, а также французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC. Токио рассчитывал покупать с проекта два миллиона тонн в год.