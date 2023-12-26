https://ria.ru/20231226/sotrudniki-1918209787.html

Японская компания отзывает своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ

Японская компания отзывает своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2023

Японская компания отзывает своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ

Компания Mitsui&Co отзывает в Японию всех своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишет газета "Санкэй" со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:16

2023-12-26T15:16

2023-12-26T17:13

япония

арктик спг - 2

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новатэк

экономика

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ТОКИО, 26 дек — РИА Новости. Компания Mitsui&Co отзывает в Японию всех своих сотрудников с "Арктик СПГ 2", пишет газета "Санкэй" со ссылкой на источники.Собеседники издания объяснили подобное решение неясными перспективами проекта после введенных против него санкций со стороны Вашингтона. В публикации указано, что отзыв сотрудников не означает выход Токио из него, Mitsui&Co в консорциуме с государственной JOGMEC остаются участником проекта. Подчеркивается, что интересы японского консорциума будут соблюдать.Представили Mitsui&Co пока не прокомментировали эту информацию.Газета утверждает, что из-за проблемы ограничений против "Арктик СПГ 2" существует риск, что Япония и другие страны пересмотрят планы закупок сжиженного природного газа. Источники издания пояснили, что при сокращении проекта инвестиции Токио могут превратиться в так называемые "плохие кредиты". В этой ситуации японское правительство при необходимости может обсудить с Соединенными Штатами меры в отношении санкций.О внесении Минфином США в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" — дочерней компании "Новатэка", реализующей одноименный проект, — стало известно в ноябре. В прошлый четверг западные СМИ сообщили со ссылкой на источники, что "Новатэк" объявил покупателям сжиженного природного газа с проекта о форс-мажоре.Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в российском правительстве, иностранные акционеры "Арктик СПГ 2", который попал под американские санкции, также объявили форс-мажор по участию в проекте.

https://ria.ru/20231226/yaponiya-1918078202.html

https://ria.ru/20231225/spg-1917947912.html

япония

токио

вашингтон (штат)

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