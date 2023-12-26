https://ria.ru/20231226/sotrudnichestvo-1918142472.html
Россия и Китай углубят сотрудничество во многих сферах, считает эксперт
Россия и Китай углубят сотрудничество во многих сферах, считает эксперт - РИА Новости, 26.12.2023
Россия и Китай углубят сотрудничество во многих сферах, считает эксперт
Российско-китайское сотрудничество радикально не изменится в 2024 году, оно продолжит развиваться по уже существующим трекам: будут новые военные учения, Россия РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:48
2023-12-26T12:48
2023-12-26T12:48
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество радикально не изменится в 2024 году, оно продолжит развиваться по уже существующим трекам: будут новые военные учения, Россия больше вовлечется в политические процессы в Азии, а российские компании будут активнее выходить на рынок Китая, заявил директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов. Эксперт не ожидает радикальных изменений в характере двусторонних отношений России и Китая в следующем году. "Будет развиваться взаимодействие в области военно-политического, военного сотрудничества. Оно продолжится в рамках уже существующих форматов. Будут новые учения, новые визиты военных делегаций", - сказал Маслов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос об ожиданиях от российско-китайских отношений в 2024 году. Он считает, что к этим мероприятиям могут привлечь и третьи страны, например, Северную Корею. "Не исключаю, что Россия станет более серьезным игроком на политическом рынке Юго-Восточной Азии, потому что мы видим, как Китай пытается урегулировать отношения в Южно-Китайском море", - сказал эксперт. По словам Маслова, Россия могла бы сыграть свою роль в переговорном процессе Китая с Филиппинами и Вьетнамом. "Крупные российские компании выйдут на китайский рынок. Это биофмарма, прежде всего, технологические, косметологические компании, агропромышленный комплекс. На Китай выйдут наши компании, связанные с компьютерной безопасностью... Думаю, что проникновение российского бизнеса в Китай - это будет знаком следующего года", - подчеркнул эксперт. Что касается российского рынка, Маслов выразил надежду, что будут открыты новые заводы по производству китайских автомобилей, которые будут собираться в России полностью, а не из крупных узлов. "Надеюсь, что начнутся серьезные научные исследования в области космоса, океана и взаимодействия в области Северного морского пути", - сказал он.
https://ria.ru/20231221/politika-1916992147.html
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китай, россия, мгу имени м. в. ломоносова
Китай, Россия, МГУ имени М. В. Ломоносова
Россия и Китай углубят сотрудничество во многих сферах, считает эксперт
Эксперт: российско-китайское сотрудничество продолжит развиваться в 2024 году
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российско-китайское сотрудничество радикально не изменится в 2024 году, оно продолжит развиваться по уже существующим трекам: будут новые военные учения, Россия больше вовлечется в политические процессы в Азии, а российские компании будут активнее выходить на рынок Китая, заявил директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.
Эксперт не ожидает радикальных изменений в характере двусторонних отношений России и Китая в следующем году. "Будет развиваться взаимодействие в области военно-политического, военного сотрудничества. Оно продолжится в рамках уже существующих форматов. Будут новые учения, новые визиты военных делегаций", - сказал Маслов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", отвечая на вопрос об ожиданиях от российско-китайских отношений в 2024 году.
"Прогрессивный шаг". О чем договорились Россия и Китай под конец года
Он считает, что к этим мероприятиям могут привлечь и третьи страны, например, Северную Корею. "Не исключаю, что Россия станет более серьезным игроком на политическом рынке Юго-Восточной Азии, потому что мы видим, как Китай пытается урегулировать отношения в Южно-Китайском море", - сказал эксперт.
По словам Маслова, Россия могла бы сыграть свою роль в переговорном процессе Китая с Филиппинами и Вьетнамом.
"Крупные российские компании выйдут на китайский рынок. Это биофмарма, прежде всего, технологические, косметологические компании, агропромышленный комплекс. На Китай выйдут наши компании, связанные с компьютерной безопасностью... Думаю, что проникновение российского бизнеса в Китай - это будет знаком следующего года", - подчеркнул эксперт.
Что касается российского рынка, Маслов выразил надежду, что будут открыты новые заводы по производству китайских автомобилей, которые будут собираться в России полностью, а не из крупных узлов. "Надеюсь, что начнутся серьезные научные исследования в области космоса, океана и взаимодействия в области Северного морского пути", - сказал он.
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