https://ria.ru/20231226/sj-100-1918168472.html

Стало известно, когда пройдет первый полет SJ-100 с российским двигателем

Стало известно, когда пройдет первый полет SJ-100 с российским двигателем - РИА Новости, 26.12.2023

Стало известно, когда пройдет первый полет SJ-100 с российским двигателем

Первый полет самолета SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:48

2023-12-26T13:48

2023-12-26T14:21

общество

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

sj-100

юрий слюсарь

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Первый полет самолета SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь."Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах, и как только мы получаем это разрешение, мы, я думаю, что уже в этом году в оставшиеся дни даже проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет", - сказал Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8.Первый полет импортозамещенного SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК) с импортозамещенными системами состоялся 29 августа. Тогда всего на импортозамещенном SJ-100 было замещено порядка 40 систем и агрегатов. В целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета использовались франко-российские двигатели SaM146.SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

https://ria.ru/20231225/samolet-1917853488.html

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общество, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sj-100, юрий слюсарь , sukhoi superjet 100 (ssj100)