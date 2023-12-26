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Российские ВКС нанесли удары по объектам в сирийской провинции Идлиб - РИА Новости, 26.12.2023
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22:14 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/siriya-1918330388.html
Российские ВКС нанесли удары по объектам в сирийской провинции Идлиб
Российские ВКС нанесли удары по объектам в сирийской провинции Идлиб - РИА Новости, 26.12.2023
Российские ВКС нанесли удары по объектам в сирийской провинции Идлиб
ВКС России 25 декабря нанесли удары в сирийской провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований (НВФ), причастным к обстрелам армии САР,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:14
2023-12-26T22:14
в мире
россия
идлиб (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ВКС России 25 декабря нанесли удары в сирийской провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований (НВФ), причастным к обстрелам армии САР, уничтожены два пункта управления и склады, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "Двадцать пятого декабря ВКС России нанесены авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастным к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В результате ударов уничтожены два пункта управления и склады материальных средств", - сказал Кулить.
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), Воздушно-космические силы России
Российские ВКС нанесли удары по объектам в сирийской провинции Идлиб

ЦПВС: ВКС РФ нанесли удары о объектам НВФ в сирийском Идлибе

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К перед вылетом в Сирию
Истребитель-перехватчик МиГ-31К перед вылетом в Сирию
© Министерство обороны РФ
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К перед вылетом в Сирию. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ВКС России 25 декабря нанесли удары в сирийской провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований (НВФ), причастным к обстрелам армии САР, уничтожены два пункта управления и склады, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"Двадцать пятого декабря ВКС России нанесены авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастным к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В результате ударов уничтожены два пункта управления и склады материальных средств", - сказал Кулить.
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