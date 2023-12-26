https://ria.ru/20231226/siriya-1918229844.html
Армия Сирии сбила восемь дронов, выпущенных из неподконтрольных районов
Армия Сирии сбила восемь дронов, выпущенных из неподконтрольных районов - РИА Новости, 26.12.2023
Армия Сирии сбила восемь дронов, выпущенных из неподконтрольных районов
Сирийская армия сбила восемь беспилотников в пригородах Алеппо и Идлиба, которые были направлены с территорий под контролем антиправительственных сил, сообщило... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:25
2023-12-26T16:25
2023-12-26T16:25
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война в сирии
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ДУБАЙ, 26 дек - РИА Новости. Сирийская армия сбила восемь беспилотников в пригородах Алеппо и Идлиба, которые были направлены с территорий под контролем антиправительственных сил, сообщило во вторник министерство обороны Сирии. "Восемь направленных террористами беспилотников были сбиты и уничтожены в пригородах Алеппо и Идлиба подразделениями наших вооруженных сил, которые пресекли попытки террористических организаций напасть на находящиеся в безопасности деревни и населенные пункты, а также отдельные военные позиции", - написало министерство в социальной сети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза), война в сирии
В мире, Сирия, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Война в Сирии
Армия Сирии сбила восемь дронов, выпущенных из неподконтрольных районов
Минобороны Сирии заявило об уничтожении 8 дронов в пригородах Алеппо и Идлиба
ДУБАЙ, 26 дек - РИА Новости. Сирийская армия сбила восемь беспилотников в пригородах Алеппо и Идлиба, которые были направлены с территорий под контролем антиправительственных сил, сообщило во вторник министерство обороны Сирии.
"Восемь направленных террористами беспилотников были сбиты и уничтожены в пригородах Алеппо и Идлиба подразделениями наших вооруженных сил, которые пресекли попытки террористических организаций напасть на находящиеся в безопасности деревни и населенные пункты, а также отдельные военные позиции", - написало министерство в социальной сети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Иран пригрозил Израилю ответом на убийство советника КСИР в Сирии