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Армия Сирии сбила восемь дронов, выпущенных из неподконтрольных районов - РИА Новости, 26.12.2023
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16:25 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/siriya-1918229844.html
Армия Сирии сбила восемь дронов, выпущенных из неподконтрольных районов
Армия Сирии сбила восемь дронов, выпущенных из неподконтрольных районов - РИА Новости, 26.12.2023
Армия Сирии сбила восемь дронов, выпущенных из неподконтрольных районов
Сирийская армия сбила восемь беспилотников в пригородах Алеппо и Идлиба, которые были направлены с территорий под контролем антиправительственных сил, сообщило... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:25
2023-12-26T16:25
в мире
сирия
алеппо
идлиб (мухафаза)
война в сирии
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ДУБАЙ, 26 дек - РИА Новости. Сирийская армия сбила восемь беспилотников в пригородах Алеппо и Идлиба, которые были направлены с территорий под контролем антиправительственных сил, сообщило во вторник министерство обороны Сирии. "Восемь направленных террористами беспилотников были сбиты и уничтожены в пригородах Алеппо и Идлиба подразделениями наших вооруженных сил, которые пресекли попытки террористических организаций напасть на находящиеся в безопасности деревни и населенные пункты, а также отдельные военные позиции", - написало министерство в социальной сети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231226/iran-1918099311.html
сирия
алеппо
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в мире, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза), война в сирии
В мире, Сирия, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Война в Сирии
Армия Сирии сбила восемь дронов, выпущенных из неподконтрольных районов

Минобороны Сирии заявило об уничтожении 8 дронов в пригородах Алеппо и Идлиба

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная самоходная установка сирийской армии
Зенитная самоходная установка сирийской армии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Зенитная самоходная установка сирийской армии. Архивное фото
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ДУБАЙ, 26 дек - РИА Новости. Сирийская армия сбила восемь беспилотников в пригородах Алеппо и Идлиба, которые были направлены с территорий под контролем антиправительственных сил, сообщило во вторник министерство обороны Сирии.
"Восемь направленных террористами беспилотников были сбиты и уничтожены в пригородах Алеппо и Идлиба подразделениями наших вооруженных сил, которые пресекли попытки террористических организаций напасть на находящиеся в безопасности деревни и населенные пункты, а также отдельные военные позиции", - написало министерство в социальной сети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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