https://ria.ru/20231226/siriya-1918229844.html

Армия Сирии сбила восемь дронов, выпущенных из неподконтрольных районов

Армия Сирии сбила восемь дронов, выпущенных из неподконтрольных районов - РИА Новости, 26.12.2023

Армия Сирии сбила восемь дронов, выпущенных из неподконтрольных районов

Сирийская армия сбила восемь беспилотников в пригородах Алеппо и Идлиба, которые были направлены с территорий под контролем антиправительственных сил, сообщило... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:25

2023-12-26T16:25

2023-12-26T16:25

в мире

сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

война в сирии

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ДУБАЙ, 26 дек - РИА Новости. Сирийская армия сбила восемь беспилотников в пригородах Алеппо и Идлиба, которые были направлены с территорий под контролем антиправительственных сил, сообщило во вторник министерство обороны Сирии. "Восемь направленных террористами беспилотников были сбиты и уничтожены в пригородах Алеппо и Идлиба подразделениями наших вооруженных сил, которые пресекли попытки террористических организаций напасть на находящиеся в безопасности деревни и населенные пункты, а также отдельные военные позиции", - написало министерство в социальной сети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231226/iran-1918099311.html

сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза), война в сирии