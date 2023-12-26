https://ria.ru/20231226/shprits-1918111983.html

Власти прокомментировали ЧП с девочкой, уколовшейся шприцем в Орехово-Зуево

Власти прокомментировали ЧП с девочкой, уколовшейся шприцем в Орехово-Зуево - РИА Новости, 26.12.2023

Власти прокомментировали ЧП с девочкой, уколовшейся шприцем в Орехово-Зуево

Девочка, уколовшаяся шприцем на территории детского сада в Орехово-Зуево, была осмотрена медицинскими специалистами и отпущена домой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:06

2023-12-26T11:06

2023-12-26T11:07

происшествия

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Девочка, уколовшаяся шприцем на территории детского сада в Орехово-Зуево, была осмотрена медицинскими специалистами и отпущена домой, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что на территории детского сада в подмосковном Орехово-Зуево ребенок укололся шприцем. "В результате происшествия в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области, поступил ребенок в сопровождении родителей. Девочка была осмотрена медицинскими специалистами, после чего в удовлетворительном состоянии отпущена домой", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230826/ukol-1892341136.html

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орехово-зуево, московская область (подмосковье)