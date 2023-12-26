https://ria.ru/20231226/shprits-1918111983.html
Власти прокомментировали ЧП с девочкой, уколовшейся шприцем в Орехово-Зуево
Власти прокомментировали ЧП с девочкой, уколовшейся шприцем в Орехово-Зуево - РИА Новости, 26.12.2023
Власти прокомментировали ЧП с девочкой, уколовшейся шприцем в Орехово-Зуево
Девочка, уколовшаяся шприцем на территории детского сада в Орехово-Зуево, была осмотрена медицинскими специалистами и отпущена домой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:06
2023-12-26T11:06
2023-12-26T11:07
происшествия
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Девочка, уколовшаяся шприцем на территории детского сада в Орехово-Зуево, была осмотрена медицинскими специалистами и отпущена домой, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что на территории детского сада в подмосковном Орехово-Зуево ребенок укололся шприцем. "В результате происшествия в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области, поступил ребенок в сопровождении родителей. Девочка была осмотрена медицинскими специалистами, после чего в удовлетворительном состоянии отпущена домой", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230826/ukol-1892341136.html
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орехово-зуево, московская область (подмосковье)
Происшествия, Орехово-Зуево, Московская область (Подмосковье)
Власти прокомментировали ЧП с девочкой, уколовшейся шприцем в Орехово-Зуево
Минздрав: врачи отпустили домой уколовшуюся шприцем в Орехово-Зуево девочку
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Девочка, уколовшаяся шприцем на территории детского сада в Орехово-Зуево, была осмотрена медицинскими специалистами и отпущена домой, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что на территории детского сада в подмосковном Орехово-Зуево ребенок укололся шприцем.
"В результате происшествия в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области, поступил ребенок в сопровождении родителей. Девочка была осмотрена медицинскими специалистами, после чего в удовлетворительном состоянии отпущена домой", - рассказали в пресс-службе.
Инфекционист рассказал, что делать при уколе использованным шприцом