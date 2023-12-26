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Самая дорогая приправа в мире стала еще дороже - РИА Новости, 26.12.2023
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14:25 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/shafran-1918187755.html
Самая дорогая приправа в мире стала еще дороже
Самая дорогая приправа в мире стала еще дороже - РИА Новости, 26.12.2023
Самая дорогая приправа в мире стала еще дороже
Изменение погодных условий и дефицит воды привел к резкому падению урожайности самой дорогой приправы в мире шафрана в Иране, что привело к его рекордному... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:25
2023-12-26T14:25
экономика
иран
мешхед
сша
в мире
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Изменение погодных условий и дефицит воды привел к резкому падению урожайности самой дорогой приправы в мире шафрана в Иране, что привело к его рекордному подорожанию, сообщает Financial Times."Ожидается, что общее производство упадет с почти 400 тонн до 170 тонн", - приводит издание слова Али Шариати-Могаддама, исполнительного директора компании Novin Saffron.Глава шафрановой биржи Торбете-Джам Моджтабы Паям-Асгари объяснил, что морозная зима, сухая весна и жаркое лето с температурой до 50 градусов, оказали разрушительное воздействие на регион, так как все источники воды пересохли. В результате, говорится в статье, цена на элитный шафран подскочила до 1400 долларов за килограмм на внутреннем рынке, что вдвое выше, чем в прошлом году. При этом за границей, по словам поставщиков, этот же объем может стоить 1800 долларов.Ахмад Акбари, дилер из города Мешхед (центр торговли шафраном), в свою очередь, пожаловался, что внутренний спрос резко сократился. "Мы наблюдаем падение продаж на 50 процентов. Покупательная способность населения снизилась, и многие не могут позволить себе шафран по нынешним ценам", — сказал он.Шафран — пряность и пищевой краситель оранжевого цвета. Считается одной из самых дорогостоящих пряностей (в 2014 году цена одного килограмма достигала двух тысяч долларов США), 92 % мирового урожая собирают в Иране.Дороговизна шафрана объясняется трудным процессом сбора: для производства одного килограмма пряности требуется около 170 тысяч цветков, которые собирают вручную на рассвете в октябре и ноябре, после чего рыльца цветков высушивают.
https://ria.ru/20230116/spetsii-1845069781.html
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экономика, иран, мешхед, сша, в мире
Экономика, Иран, Мешхед, США, В мире
Самая дорогая приправа в мире стала еще дороже

FT: цены на шафран обновили исторический максимум

© Pixabay / ulleoПряности
Пряности - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Pixabay / ulleo
Пряности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Изменение погодных условий и дефицит воды привел к резкому падению урожайности самой дорогой приправы в мире шафрана в Иране, что привело к его рекордному подорожанию, сообщает Financial Times.
"Ожидается, что общее производство упадет с почти 400 тонн до 170 тонн", - приводит издание слова Али Шариати-Могаддама, исполнительного директора компании Novin Saffron.
Глава шафрановой биржи Торбете-Джам Моджтабы Паям-Асгари объяснил, что морозная зима, сухая весна и жаркое лето с температурой до 50 градусов, оказали разрушительное воздействие на регион, так как все источники воды пересохли. В результате, говорится в статье, цена на элитный шафран подскочила до 1400 долларов за килограмм на внутреннем рынке, что вдвое выше, чем в прошлом году. При этом за границей, по словам поставщиков, этот же объем может стоить 1800 долларов.
Ахмад Акбари, дилер из города Мешхед (центр торговли шафраном), в свою очередь, пожаловался, что внутренний спрос резко сократился. "Мы наблюдаем падение продаж на 50 процентов. Покупательная способность населения снизилась, и многие не могут позволить себе шафран по нынешним ценам", — сказал он.
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Шафран — пряность и пищевой краситель оранжевого цвета. Считается одной из самых дорогостоящих пряностей (в 2014 году цена одного килограмма достигала двух тысяч долларов США), 92 % мирового урожая собирают в Иране.
Дороговизна шафрана объясняется трудным процессом сбора: для производства одного килограмма пряности требуется около 170 тысяч цветков, которые собирают вручную на рассвете в октябре и ноябре, после чего рыльца цветков высушивают.
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