https://ria.ru/20231226/shafran-1918187755.html

Самая дорогая приправа в мире стала еще дороже

Самая дорогая приправа в мире стала еще дороже - РИА Новости, 26.12.2023

Самая дорогая приправа в мире стала еще дороже

Изменение погодных условий и дефицит воды привел к резкому падению урожайности самой дорогой приправы в мире шафрана в Иране, что привело к его рекордному... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:25

2023-12-26T14:25

2023-12-26T14:25

экономика

иран

мешхед

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739114235_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_a96ab1b45bb9dbd17699d2d5bc48d613.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Изменение погодных условий и дефицит воды привел к резкому падению урожайности самой дорогой приправы в мире шафрана в Иране, что привело к его рекордному подорожанию, сообщает Financial Times."Ожидается, что общее производство упадет с почти 400 тонн до 170 тонн", - приводит издание слова Али Шариати-Могаддама, исполнительного директора компании Novin Saffron.Глава шафрановой биржи Торбете-Джам Моджтабы Паям-Асгари объяснил, что морозная зима, сухая весна и жаркое лето с температурой до 50 градусов, оказали разрушительное воздействие на регион, так как все источники воды пересохли. В результате, говорится в статье, цена на элитный шафран подскочила до 1400 долларов за килограмм на внутреннем рынке, что вдвое выше, чем в прошлом году. При этом за границей, по словам поставщиков, этот же объем может стоить 1800 долларов.Ахмад Акбари, дилер из города Мешхед (центр торговли шафраном), в свою очередь, пожаловался, что внутренний спрос резко сократился. "Мы наблюдаем падение продаж на 50 процентов. Покупательная способность населения снизилась, и многие не могут позволить себе шафран по нынешним ценам", — сказал он.Шафран — пряность и пищевой краситель оранжевого цвета. Считается одной из самых дорогостоящих пряностей (в 2014 году цена одного килограмма достигала двух тысяч долларов США), 92 % мирового урожая собирают в Иране.Дороговизна шафрана объясняется трудным процессом сбора: для производства одного килограмма пряности требуется около 170 тысяч цветков, которые собирают вручную на рассвете в октябре и ноябре, после чего рыльца цветков высушивают.

https://ria.ru/20230116/spetsii-1845069781.html

https://ria.ru/20230915/sanktsii-1896547615.html

иран

мешхед

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, иран, мешхед, сша, в мире