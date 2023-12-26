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МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука
МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука - РИА Новости, 26.12.2023
МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука
Обвиняемый в терроризме командующий ВВС Украины Николай Олещук объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:06
2023-12-26T17:06
2023-12-26T17:17
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Обвиняемый в терроризме командующий ВВС Украины Николай Олещук объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ."Олещук Николай Николаевич. 25.05.1972. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении.Ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку, причастных к более чем 100 ударам дронов по территории России.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука
МВД: обвиняемого в терроризме командующего ВВС Украины Олещука объявили в розыск