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МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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17:06 26.12.2023 (обновлено: 17:17 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/rozysk-1918248424.html
МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука
МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука - РИА Новости, 26.12.2023
МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука
Обвиняемый в терроризме командующий ВВС Украины Николай Олещук объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:06
2023-12-26T17:17
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Обвиняемый в терроризме командующий ВВС Украины Николай Олещук объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ."Олещук Николай Николаевич. 25.05.1972. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении.Ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку, причастных к более чем 100 ударам дронов по территории России.
https://radiosputnik.ru/20231214/rozysk-1915678694.html
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украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука

МВД: обвиняемого в терроризме командующего ВВС Украины Олещука объявили в розыск

© Фото : Ministry of Defence of UkraineНиколай Олещук
Николай Олещук - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Ministry of Defence of Ukraine
Николай Олещук . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Обвиняемый в терроризме командующий ВВС Украины Николай Олещук объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ.
"Олещук Николай Николаевич. 25.05.1972. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении.
Ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку, причастных к более чем 100 ударам дронов по территории России.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МВД России объявило в розыск Буданова
14 декабря, 08:14
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ мире
 
 
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