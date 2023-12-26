https://ria.ru/20231226/rozysk-1918248424.html

МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука

МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука - РИА Новости, 26.12.2023

МВД объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука

Обвиняемый в терроризме командующий ВВС Украины Николай Олещук объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:06

2023-12-26T17:06

2023-12-26T17:17

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Обвиняемый в терроризме командующий ВВС Украины Николай Олещук объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ."Олещук Николай Николаевич. 25.05.1972. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении.Ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку, причастных к более чем 100 ударам дронов по территории России.

https://radiosputnik.ru/20231214/rozysk-1915678694.html

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