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В Нью-Йорке сотни активистов вышли на пропалестинский протест в Рождество - РИА Новости, 26.12.2023
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11:49 26.12.2023 (обновлено: 11:55 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/rozhdestvo-1918121668.html
В Нью-Йорке сотни активистов вышли на пропалестинский протест в Рождество
В Нью-Йорке сотни активистов вышли на пропалестинский протест в Рождество - РИА Новости, 26.12.2023
В Нью-Йорке сотни активистов вышли на пропалестинский протест в Рождество
Сотни пропалестинских активистов заполнили улицы вокруг Рокфеллеровского центра на Манхэттене в Нью-Йорке в Рождество, сообщает издание New York Post. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:49
2023-12-26T11:55
в мире
нью-йорк (город)
манхэттен
палестина
ллойд остин
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сотни пропалестинских активистов заполнили улицы вокруг Рокфеллеровского центра на Манхэттене в Нью-Йорке в Рождество, сообщает издание New York Post. В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа. Накануне Партия за социализм и освобождение (Party for Socialism and Liberation) сообщала, что несколько десятков активистов в Рождество собрались на манифестацию возле дома главы Пентагона Ллойда Остина с требованием остановить огонь в секторе Газа и прекратить американскую поддержку Израиля. Газета отмечает, что около 500 протестующих в центре Нью-Йорка скандировали лозунг "Рождество здесь отменено" и пронесли по улицам облитый красной краской рождественский вертеп. Участники акции размахивали флагами Палестины, а также демонстрировали транспаранты с антиизраильскими лозунгами. "Пока вы делаете покупки, бомбы падают", - гласит один из них. По данным газеты, в ходе беспорядков произошли столкновения с полицией. Представитель полиции Нью-Йорка заявил телеканалу Fox News, что несколько человек были задержаны, ведется расследование в связи с прошедшей демонстрацией. В конце ноября издание New York Post также сообщало, что сотни пропалестинских активистов собрались вокруг Рокфеллеровского центра на Манхэттене, где проходит ежегодная церемония зажжения огней на рождественской елке.
https://ria.ru/20231225/aktsiya-1918031977.html
нью-йорк (город)
манхэттен
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, палестина, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Палестина, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Нью-Йорке сотни активистов вышли на пропалестинский протест в Рождество

NYP: сотни пропалестинских активистов вышли на протест на Манхэттене в Рождество

© AFP 2023 / Charly Triballeau Пропалестинская акция в Нью-Йорке
 Пропалестинская акция в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AFP 2023 / Charly Triballeau
Пропалестинская акция в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сотни пропалестинских активистов заполнили улицы вокруг Рокфеллеровского центра на Манхэттене в Нью-Йорке в Рождество, сообщает издание New York Post.
В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа.
Накануне Партия за социализм и освобождение (Party for Socialism and Liberation) сообщала, что несколько десятков активистов в Рождество собрались на манифестацию возле дома главы Пентагона Ллойда Остина с требованием остановить огонь в секторе Газа и прекратить американскую поддержку Израиля.
Газета отмечает, что около 500 протестующих в центре Нью-Йорка скандировали лозунг "Рождество здесь отменено" и пронесли по улицам облитый красной краской рождественский вертеп. Участники акции размахивали флагами Палестины, а также демонстрировали транспаранты с антиизраильскими лозунгами. "Пока вы делаете покупки, бомбы падают", - гласит один из них.
По данным газеты, в ходе беспорядков произошли столкновения с полицией. Представитель полиции Нью-Йорка заявил телеканалу Fox News, что несколько человек были задержаны, ведется расследование в связи с прошедшей демонстрацией.
В конце ноября издание New York Post также сообщало, что сотни пропалестинских активистов собрались вокруг Рокфеллеровского центра на Манхэттене, где проходит ежегодная церемония зажжения огней на рождественской елке.
Пропалестинская акция возле дома главы Пентагона Ллойда Остина в США - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Пропалестинские активисты собрались на акцию у дома главы Пентагона
25 декабря, 19:24
 
В миреНью-Йорк (город)МанхэттенПалестинаЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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