https://ria.ru/20231226/rozhdestvo-1918121668.html

В Нью-Йорке сотни активистов вышли на пропалестинский протест в Рождество

В Нью-Йорке сотни активистов вышли на пропалестинский протест в Рождество - РИА Новости, 26.12.2023

В Нью-Йорке сотни активистов вышли на пропалестинский протест в Рождество

Сотни пропалестинских активистов заполнили улицы вокруг Рокфеллеровского центра на Манхэттене в Нью-Йорке в Рождество, сообщает издание New York Post. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:49

2023-12-26T11:49

2023-12-26T11:55

в мире

нью-йорк (город)

манхэттен

палестина

ллойд остин

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918123122_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7287739b335e4738374247a69857e421.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сотни пропалестинских активистов заполнили улицы вокруг Рокфеллеровского центра на Манхэттене в Нью-Йорке в Рождество, сообщает издание New York Post. В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа. Накануне Партия за социализм и освобождение (Party for Socialism and Liberation) сообщала, что несколько десятков активистов в Рождество собрались на манифестацию возле дома главы Пентагона Ллойда Остина с требованием остановить огонь в секторе Газа и прекратить американскую поддержку Израиля. Газета отмечает, что около 500 протестующих в центре Нью-Йорка скандировали лозунг "Рождество здесь отменено" и пронесли по улицам облитый красной краской рождественский вертеп. Участники акции размахивали флагами Палестины, а также демонстрировали транспаранты с антиизраильскими лозунгами. "Пока вы делаете покупки, бомбы падают", - гласит один из них. По данным газеты, в ходе беспорядков произошли столкновения с полицией. Представитель полиции Нью-Йорка заявил телеканалу Fox News, что несколько человек были задержаны, ведется расследование в связи с прошедшей демонстрацией. В конце ноября издание New York Post также сообщало, что сотни пропалестинских активистов собрались вокруг Рокфеллеровского центра на Манхэттене, где проходит ежегодная церемония зажжения огней на рождественской елке.

https://ria.ru/20231225/aktsiya-1918031977.html

нью-йорк (город)

манхэттен

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), манхэттен, палестина, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году