https://ria.ru/20231226/rossiya-1918116106.html

Во Франции испугались войны с Россией после слов Макрона об Украине

Во Франции испугались войны с Россией после слов Макрона об Украине - РИА Новости, 26.12.2023

Во Франции испугались войны с Россией после слов Макрона об Украине

Читатели газеты Le Figaro осудили решение президента Франции Эммануэля Макрона об обучении украинских пилотов. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:24

2023-12-26T11:24

2023-12-26T11:48

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франция

россия

украина

эммануэль макрон

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro осудили решение президента Франции Эммануэля Макрона об обучении украинских пилотов."Что творит Макрон! Он еще и войну России объявит!" — испугался читатель."А потом он что сделает? Объяснит нашей армии, что он сожалеет, но им придется отдать свои самолеты Украине?" — возмутился другой."Любая поддержка конфликта, с одной или с другой стороны, только отсрочит мир. Такой необходимый мир! Всем надоел этот бессмысленный конфликт, в котором гибнут люди", — поддержал третий."Обучение подоспеет как раз к концу военных действий?" — сыронизировал пользователь."Снова деньги, выброшенные на ветер! Мир, причем как можно скорее! Если бы мы действительно были гарантами подписанных соглашений, а не поддерживали открыто Порошенко и Зеленского, этого конфликта никогда бы не было!" — заключили участники дискуссии.На прошлой неделе французское военное ведомство сообщило, что намерены в следующем году расширить программу подготовки украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914783625.html

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в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон