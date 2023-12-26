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Во Франции испугались войны с Россией после слов Макрона об Украине
Во Франции испугались войны с Россией после слов Макрона об Украине - РИА Новости, 26.12.2023
Во Франции испугались войны с Россией после слов Макрона об Украине
Читатели газеты Le Figaro осудили решение президента Франции Эммануэля Макрона об обучении украинских пилотов. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:24
2023-12-26T11:24
2023-12-26T11:48
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro осудили решение президента Франции Эммануэля Макрона об обучении украинских пилотов."Что творит Макрон! Он еще и войну России объявит!" — испугался читатель."А потом он что сделает? Объяснит нашей армии, что он сожалеет, но им придется отдать свои самолеты Украине?" — возмутился другой."Любая поддержка конфликта, с одной или с другой стороны, только отсрочит мир. Такой необходимый мир! Всем надоел этот бессмысленный конфликт, в котором гибнут люди", — поддержал третий."Обучение подоспеет как раз к концу военных действий?" — сыронизировал пользователь."Снова деньги, выброшенные на ветер! Мир, причем как можно скорее! Если бы мы действительно были гарантами подписанных соглашений, а не поддерживали открыто Порошенко и Зеленского, этого конфликта никогда бы не было!" — заключили участники дискуссии.На прошлой неделе французское военное ведомство сообщило, что намерены в следующем году расширить программу подготовки украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914783625.html
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в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон
В мире, Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Читатели газеты Le Figaro
осудили решение президента Франции Эммануэля Макрона об обучении украинских пилотов.
"Что творит Макрон! Он еще и войну России объявит!" — испугался читатель.
"А потом он что сделает? Объяснит нашей армии, что он сожалеет, но им придется отдать свои самолеты Украине?" — возмутился другой.
"Любая поддержка конфликта, с одной или с другой стороны, только отсрочит мир. Такой необходимый мир! Всем надоел этот бессмысленный конфликт, в котором гибнут люди", — поддержал третий.
"Обучение подоспеет как раз к концу военных действий?" — сыронизировал пользователь.
"Снова деньги, выброшенные на ветер! Мир, причем как можно скорее! Если бы мы действительно были гарантами подписанных соглашений, а не поддерживали открыто Порошенко и Зеленского, этого конфликта никогда бы не было!" — заключили участники дискуссии.
На прошлой неделе французское военное ведомство сообщило, что намерены в следующем году расширить программу подготовки украинских военнослужащих.
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