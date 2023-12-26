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Правительство обновит почтовые отделения в селах и труднодоступных районах
Правительство обновит почтовые отделения в селах и труднодоступных районах - РИА Новости, 26.12.2023
Правительство обновит почтовые отделения в селах и труднодоступных районах
Правительство РФ в 2024 году выделит 4,2 миллиарда рублей на модернизацию отделений "Почты России" в сельской местности и труднодоступных районах, сообщила во... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T09:42
2023-12-26T09:42
2023-12-26T10:12
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство РФ в 2024 году выделит 4,2 миллиарда рублей на модернизацию отделений "Почты России" в сельской местности и труднодоступных районах, сообщила во вторник пресс-служба кабмина."Правительство продолжает работу по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в селах и труднодоступных местностях. В 2024 году на эти цели будут направлены бюджетные инвестиции в размере 4,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Соответствующее распоряжение правительства подписано и опубликовано."Эти средства позволят до конца 2024 года привести в нормативное состояние более 770 почтовых отделений, в том числе оснастить их новой мебелью и оборудованием. При необходимости могут быть построены и быстровозводимые здания. Главная цель - сделать почтовые отделения многофункциональными, современными и удобными", - указали в пресс-службе.Сообщается, что работа по модернизации объектов почтовой связи, расположенных в сельских и труднодоступных местностях, осуществляется с 2021 года. "В 2021 и 2022 годах на эти цели было направлено 12,2 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.
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общество, россия, экономика, почта россии
Общество, Россия, Экономика, Почта России
Правительство обновит почтовые отделения в селах и труднодоступных районах
Правительство РФ направит 4,2 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Правительство РФ в 2024 году выделит 4,2 миллиарда рублей на модернизацию отделений "Почты России" в сельской местности и труднодоступных районах, сообщила во вторник пресс-служба
кабмина.
«
"Правительство продолжает работу по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в селах и труднодоступных местностях. В 2024 году на эти цели будут направлены бюджетные инвестиции в размере 4,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Соответствующее распоряжение правительства подписано и опубликовано.
"Эти средства позволят до конца 2024 года привести в нормативное состояние более 770 почтовых отделений, в том числе оснастить их новой мебелью и оборудованием. При необходимости могут быть построены и быстровозводимые здания. Главная цель - сделать почтовые отделения многофункциональными, современными и удобными", - указали в пресс-службе.
Сообщается, что работа по модернизации объектов почтовой связи, расположенных в сельских и труднодоступных местностях, осуществляется с 2021 года. "В 2021 и 2022 годах на эти цели было направлено 12,2 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.
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