https://ria.ru/20231226/putin-1918296141.html

Путин назвал работу СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной

Путин назвал работу СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной - РИА Новости, 26.12.2023

Путин назвал работу СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной

Сотрудничество стран СНГ в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом востребовано, заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:56

2023-12-26T18:56

2023-12-26T18:58

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. - РИА Новости. Сотрудничество стран СНГ в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом востребовано, заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран СНГ."Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма", - сказал Путин.По его словам, поэтому следует и далее проводить ставшие уже знаковыми акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, как "Бессмертный полк", "Георгиевская лента" и "Поезд памяти".Российский лидер заметил, что об историческом контексте связей между странами СНГ и народами он планирует поговорить со своими гостями позже в неформальной обстановке.

https://ria.ru/20231225/torgovlya-1918046947.html

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

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снг, в мире, владимир путин, россия