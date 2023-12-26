https://ria.ru/20231226/putin-1918296141.html
Путин назвал работу СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной
Путин назвал работу СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной - РИА Новости, 26.12.2023
Путин назвал работу СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной
Сотрудничество стран СНГ в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом востребовано, заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:56
2023-12-26T18:56
2023-12-26T18:58
снг
в мире
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918278203_0:345:3027:2048_1920x0_80_0_0_8d3ec430de4256c3590d9993fcfcbc07.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. - РИА Новости. Сотрудничество стран СНГ в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом востребовано, заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран СНГ."Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма", - сказал Путин.По его словам, поэтому следует и далее проводить ставшие уже знаковыми акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, как "Бессмертный полк", "Георгиевская лента" и "Поезд памяти".Российский лидер заметил, что об историческом контексте связей между странами СНГ и народами он планирует поговорить со своими гостями позже в неформальной обстановке.
https://ria.ru/20231225/torgovlya-1918046947.html
https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918278203_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_4c4030b312ebc9acbc8ad6710b864fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, в мире, владимир путин, россия
СНГ, В мире, Владимир Путин, Россия
Путин назвал работу СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной
Путин назвал работу стран СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. - РИА Новости. Сотрудничество стран СНГ в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом востребовано, заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран СНГ.
"Самое тесное сотрудничество участников Содружества
по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма", - сказал Путин.
Путин рассказал о соглашении на свободную торговлю между ЕАЭС и Египтом
По его словам, поэтому следует и далее проводить ставшие уже знаковыми акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, как "Бессмертный полк", "Георгиевская лента" и "Поезд памяти".
Российский лидер заметил, что об историческом контексте связей между странами СНГ и народами он планирует поговорить со своими гостями позже в неформальной обстановке.
"Выгодно России". О чем договорился Путин с партнерами по ЕАЭС