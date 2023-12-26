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Путин назвал работу СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной - РИА Новости, 26.12.2023
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18:56 26.12.2023 (обновлено: 18:58 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/putin-1918296141.html
Путин назвал работу СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной
Путин назвал работу СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной - РИА Новости, 26.12.2023
Путин назвал работу СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной
Сотрудничество стран СНГ в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом востребовано, заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:56
2023-12-26T18:58
снг
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владимир путин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. - РИА Новости. Сотрудничество стран СНГ в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом востребовано, заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран СНГ."Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма", - сказал Путин.По его словам, поэтому следует и далее проводить ставшие уже знаковыми акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, как "Бессмертный полк", "Георгиевская лента" и "Поезд памяти".Российский лидер заметил, что об историческом контексте связей между странами СНГ и народами он планирует поговорить со своими гостями позже в неформальной обстановке.
https://ria.ru/20231225/torgovlya-1918046947.html
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снг, в мире, владимир путин, россия
СНГ, В мире, Владимир Путин, Россия
Путин назвал работу СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной

Путин назвал работу стран СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавы стран-участниц СНГ на экскурсии в Большом Петергофском дворце
Главы стран-участниц СНГ на экскурсии в Большом Петергофском дворце - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главы стран-участниц СНГ на экскурсии в Большом Петергофском дворце
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. - РИА Новости. Сотрудничество стран СНГ в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом востребовано, заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран СНГ.
"Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма", - сказал Путин.
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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25 декабря, 20:48
По его словам, поэтому следует и далее проводить ставшие уже знаковыми акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, как "Бессмертный полк", "Георгиевская лента" и "Поезд памяти".
Российский лидер заметил, что об историческом контексте связей между странами СНГ и народами он планирует поговорить со своими гостями позже в неформальной обстановке.
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