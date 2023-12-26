https://ria.ru/20231226/prokuratura-1918200609.html

Члены банды, похитившие и сжегшие жителя Воронежа, получили до 23 лет

Члены банды, похитившие и сжегшие жителя Воронежа, получили до 23 лет - РИА Новости, 26.12.2023

Члены банды, похитившие и сжегшие жителя Воронежа, получили до 23 лет

Воронежский областной суд приговорил к срокам от пяти с половиной до 23 лет колонии трех мужчин, которые похитили ради денег жителя города Лиски, а затем убили... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:47

2023-12-26T14:47

2023-12-26T14:47

происшествия

лиски

воронеж

лискинский район

воронежский областной суд

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ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к срокам от пяти с половиной до 23 лет колонии трех мужчин, которые похитили ради денег жителя города Лиски, а затем убили его и сожгли, сообщает во вторник прокуратура региона в Telegram. Приговор 48-летнему Алим-оглы Радихону, 30-летнему Сергею Метику и 45-летнему Андрею Басинскому был вынесен 26 декабря на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Мужчины обвинялись по статьям "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление", "похищение человека группой лиц по предварительному сговору", а также грабеже, вымогательстве и краже. "Как установлено судом, в январе 2020 года Радихон, Метик и Басинский похитили в городе Лиски 34-летнего местного жителя, которого на машине перевезли в жилище одного из похитителей. Потерпевшего избили, вымогая у него под угрозой насилия денежные средства, а также похитили у него телефон. Опасаясь того, что мужчина может сообщить в полицию... его вывезли на автомобильную дорогу в Лискинском районе, где нанесли ножевые ранения, от которых он скончался на месте. Тело убитого сожгли", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, о причастности фигурантов дела к совершению убийства стало известно лишь спустя четыре месяца, после того, как один из нападавших проговорился о преступлениях своему знакомому. Рассмотрение уголовного дела в суде длилось два года, и в итоге присяжными заседателями был вынесен обвинительный вердикт, согласно которому все подсудимые единогласно признаны виновными и не заслуживающими снисхождения. "Суд назначил Радихону наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Метику – 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Басинскому 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - сообщает прокуратура. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20231226/sud-1918133919.html

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