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Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на складе
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 26.12.2023
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на складе
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе крупного приморского производителя колбасных изделий "ВИК", загоревшегося во Владивостоке во вторник,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T07:53
2023-12-26T07:53
2023-12-26T07:53
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе крупного приморского производителя колбасных изделий "ВИК", загоревшегося во Владивостоке во вторник, проводится проливка, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. Ранее ведомство сообщало, что во вторник загорелся склад на улице Героев-Тихоокеанцев во Владивостоке. На момент прибытия пожарных помещение горело изнутри по всей площади. Пожар был локализован на площади около 200 квадратных метров. "В 14.04 (7.04 мск) открытое горение ликвидировано на площади около 200 кв.м. В настоящее время проводится разборка и проливка места пожара. По предварительным данным, погибших нет", - говорится в сообщении ГУМЧС по Приморскому краю.
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происшествия, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на складе
МЧС: во Владивостоке ликвидировали открытое горение на складе
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе крупного приморского производителя колбасных изделий "ВИК", загоревшегося во Владивостоке во вторник, проводится проливка, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю.
Ранее ведомство сообщало, что во вторник загорелся склад на улице Героев-Тихоокеанцев во Владивостоке. На момент прибытия пожарных помещение горело изнутри по всей площади. Пожар был локализован на площади около 200 квадратных метров.
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"В 14.04 (7.04 мск) открытое горение ликвидировано на площади около 200 кв.м. В настоящее время проводится разборка и проливка места пожара. По предварительным данным, погибших нет", - говорится в сообщении ГУМЧС по Приморскому краю.