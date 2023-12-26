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Во Владивостоке загорелся склад крупного производителя колбасных изделий
Во Владивостоке загорелся склад крупного производителя колбасных изделий - РИА Новости, 26.12.2023
Во Владивостоке загорелся склад крупного производителя колбасных изделий
Склад крупного приморского производителя колбасных изделий "ВИК" загорелся во Владивостоке во вторник, пожар локализован на площади 200 квадратных метров,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T07:20
2023-12-26T07:20
2023-12-26T07:20
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Склад крупного приморского производителя колбасных изделий "ВИК" загорелся во Владивостоке во вторник, пожар локализован на площади 200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. "По оперативным данным, 26 декабря в 13.09 (по местному времени - ред.) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании склада на улице Героев Тихоокеанцев в г. Владивосток. Уже через 2 минуты на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных складское помещение горело изнутри по всей площади. В настоящее время пожар локализован на площади около 200 кв.м., тушение продолжается", - говорится в сообщении ГУМЧС России по Приморскому краю. Отмечается, что в тушении задействовано 6 единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке загорелся склад крупного производителя колбасных изделий
МЧС: во Владивостоке загорелся склад крупного производителя колбасных изделий
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Склад крупного приморского производителя колбасных изделий "ВИК" загорелся во Владивостоке во вторник, пожар локализован на площади 200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю.
"По оперативным данным, 26 декабря в 13.09 (по местному времени - ред.) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании склада на улице Героев Тихоокеанцев в г. Владивосток. Уже через 2 минуты на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных складское помещение горело изнутри по всей площади. В настоящее время пожар локализован на площади около 200 кв.м., тушение продолжается", - говорится в сообщении ГУМЧС России по Приморскому краю.
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Отмечается, что в тушении задействовано 6 единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.