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Во Владивостоке загорелся склад крупного производителя колбасных изделий

Во Владивостоке загорелся склад крупного производителя колбасных изделий - РИА Новости, 26.12.2023

Во Владивостоке загорелся склад крупного производителя колбасных изделий

Склад крупного приморского производителя колбасных изделий "ВИК" загорелся во Владивостоке во вторник, пожар локализован на площади 200 квадратных метров,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T07:20

2023-12-26T07:20

2023-12-26T07:20

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Склад крупного приморского производителя колбасных изделий "ВИК" загорелся во Владивостоке во вторник, пожар локализован на площади 200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. "По оперативным данным, 26 декабря в 13.09 (по местному времени - ред.) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании склада на улице Героев Тихоокеанцев в г. Владивосток. Уже через 2 минуты на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных складское помещение горело изнутри по всей площади. В настоящее время пожар локализован на площади около 200 кв.м., тушение продолжается", - говорится в сообщении ГУМЧС России по Приморскому краю. Отмечается, что в тушении задействовано 6 единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.

https://ria.ru/20231225/vzryv-1917981380.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край