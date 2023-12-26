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Ветераны Великой Отечественной поздравили штурмовиков ЦВО с Новым годом - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/pozdravlenie-1918075556.html
Ветераны Великой Отечественной поздравили штурмовиков ЦВО с Новым годом
Ветераны Великой Отечественной поздравили штурмовиков ЦВО с Новым годом - РИА Новости, 26.12.2023
Ветераны Великой Отечественной поздравили штурмовиков ЦВО с Новым годом
Ветераны Великой Отечественной войны Николай Багаев и Вера Панова поздравили с наступающим Новым годом военнослужащих штурмового подразделения группировки войск РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T05:05
2023-12-26T05:05
специальная военная операция на украине
россия
общество
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК 26 дек - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны Николай Багаев и Вера Панова поздравили с наступающим Новым годом военнослужащих штурмового подразделения группировки войск "Центр", выполняющих боевые задачи специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Николай Николаевич и Вера Ивановна написали поздравительные письма и обратились к военнослужащим по видеосвязи, выразив слова благодарности, поддержки и уверенности в Победе, которую каждый воин приближает своим ратным трудом", - сообщили в оборонном ведомстве. Николай Багаев пожелал бойцам побед и крепости духа, а Вера Панова призвала держать высокую марку русского солдата.
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россия, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ
Ветераны Великой Отечественной поздравили штурмовиков ЦВО с Новым годом

Ветераны Великой Отечественной поздравили штурмовиков с наступающим Новым годом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК 26 дек - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны Николай Багаев и Вера Панова поздравили с наступающим Новым годом военнослужащих штурмового подразделения группировки войск "Центр", выполняющих боевые задачи специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Николай Николаевич и Вера Ивановна написали поздравительные письма и обратились к военнослужащим по видеосвязи, выразив слова благодарности, поддержки и уверенности в Победе, которую каждый воин приближает своим ратным трудом", - сообщили в оборонном ведомстве.
Боец на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
В Минобороны рассказали, сколько писем разослала полевая почта за неделю
Вчера, 04:06
Николай Багаев пожелал бойцам побед и крепости духа, а Вера Панова призвала держать высокую марку русского солдата.
 
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