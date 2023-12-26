https://ria.ru/20231226/pozdravlenie-1918075556.html

Ветераны Великой Отечественной поздравили штурмовиков ЦВО с Новым годом

Ветераны Великой Отечественной поздравили штурмовиков ЦВО с Новым годом - РИА Новости, 26.12.2023

Ветераны Великой Отечественной поздравили штурмовиков ЦВО с Новым годом

Ветераны Великой Отечественной войны Николай Багаев и Вера Панова поздравили с наступающим Новым годом военнослужащих штурмового подразделения группировки войск РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T05:05

2023-12-26T05:05

2023-12-26T05:05

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ЛУГАНСК 26 дек - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны Николай Багаев и Вера Панова поздравили с наступающим Новым годом военнослужащих штурмового подразделения группировки войск "Центр", выполняющих боевые задачи специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Николай Николаевич и Вера Ивановна написали поздравительные письма и обратились к военнослужащим по видеосвязи, выразив слова благодарности, поддержки и уверенности в Победе, которую каждый воин приближает своим ратным трудом", - сообщили в оборонном ведомстве. Николай Багаев пожелал бойцам побед и крепости духа, а Вера Панова призвала держать высокую марку русского солдата.

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