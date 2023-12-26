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В Николаевской области пострадали склады промышленного предприятия
В Николаевской области пострадали склады промышленного предприятия - РИА Новости, 26.12.2023
В Николаевской области пострадали склады промышленного предприятия
Складские помещения одного из промышленных предприятий повреждены в Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T09:28
2023-12-26T09:28
2023-12-26T09:28
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Складские помещения одного из промышленных предприятий повреждены в Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. "В ночь на 26 декабря враг попал по одному из промышленных предприятий, зафиксировано повреждение складских помещений. Информация о пострадавших не поступала", - написал Ким. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
В Николаевской области пострадали склады промышленного предприятия
Глава Николаевской ОВА Ким: повреждены склады промышленного предприятия