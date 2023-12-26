https://ria.ru/20231226/povrezhdeniya-1918091259.html

В Николаевской области пострадали склады промышленного предприятия

В Николаевской области пострадали склады промышленного предприятия - РИА Новости, 26.12.2023

В Николаевской области пострадали склады промышленного предприятия

Складские помещения одного из промышленных предприятий повреждены в Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T09:28

2023-12-26T09:28

2023-12-26T09:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Складские помещения одного из промышленных предприятий повреждены в Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. "В ночь на 26 декабря враг попал по одному из промышленных предприятий, зафиксировано повреждение складских помещений. Информация о пострадавших не поступала", - написал Ким. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231226/vzryvy-1918071651.html

николаевская область

украина

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в мире, николаевская область, украина