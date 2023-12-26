https://ria.ru/20231226/pogoda-1918080722.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 26.12.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Мокрый снег, облачность и около нуля градусов ожидается в Москве во вторник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T08:13

2023-12-26T08:13

2023-12-26T08:13

общество

москва

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мокрый снег, облачность и около нуля градусов ожидается в Москве во вторник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, во вторник синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием небольшого частного циклона, а вечером – промежуточным гребнем антициклона. "В Москве облачно, вечером с неустойчивыми прояснениями, кратковременный снег, мокрый снег, не более 1-2 миллиметров до 14-15 часов. Температура воздуха днем в мегаполисе около нуля, по области минус 3 - плюс 2 градуса", - сообщил Тишковец. Специалист уточнил, что ветер в столице будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 733 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20231226/davlenie-1918080232.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"