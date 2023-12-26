https://ria.ru/20231226/peskov-1918274421.html

Алиев и Пашинян готовы выйти на мирный договор, заявил Песков

Алиев и Пашинян готовы выйти на мирный договор, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2023

Алиев и Пашинян готовы выйти на мирный договор, заявил Песков

Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев констатируют готовность к финализации мирных переговоров и выхода на единый мирный договор, заявил... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:11

2023-12-26T18:11

2023-12-26T18:26

дмитрий песков

никол пашинян

ильхам алиев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев констатируют готовность к финализации мирных переговоров и выхода на единый мирный договор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Какие противоборствующие стороны? Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет", - сказал он в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, не рискованно ли приглашать лидеров стран в Петербург.Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на неформальный саммит СНГ в Петербург.

https://ria.ru/20231004/ekspert-1900488590.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, никол пашинян, ильхам алиев, в мире