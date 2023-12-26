https://ria.ru/20231226/peskov-1918274421.html
Алиев и Пашинян готовы выйти на мирный договор, заявил Песков
Алиев и Пашинян готовы выйти на мирный договор, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2023
Алиев и Пашинян готовы выйти на мирный договор, заявил Песков
Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев констатируют готовность к финализации мирных переговоров и выхода на единый мирный договор, заявил... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:11
2023-12-26T18:11
2023-12-26T18:26
дмитрий песков
никол пашинян
ильхам алиев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев констатируют готовность к финализации мирных переговоров и выхода на единый мирный договор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Какие противоборствующие стороны? Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет", - сказал он в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, не рискованно ли приглашать лидеров стран в Петербург.Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на неформальный саммит СНГ в Петербург.
https://ria.ru/20231004/ekspert-1900488590.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ab6cd86c08a9c4568fe11b09dd40c3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, никол пашинян, ильхам алиев, в мире
Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, В мире
Алиев и Пашинян готовы выйти на мирный договор, заявил Песков
Песков: Алиев и Пашинян готовы закончить переговоры и выйти на мирный договор
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев констатируют готовность к финализации мирных переговоров и выхода на единый мирный договор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Какие противоборствующие стороны? Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет", - сказал он в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, не рискованно ли приглашать лидеров стран в Петербург.
Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на неформальный саммит СНГ в Петербург.
Эксперт заявил, что Армении отводится роль плацдарма в планах Запада