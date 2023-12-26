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Алиев и Пашинян готовы выйти на мирный договор, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2023
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18:11 26.12.2023 (обновлено: 18:26 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/peskov-1918274421.html
Алиев и Пашинян готовы выйти на мирный договор, заявил Песков
Алиев и Пашинян готовы выйти на мирный договор, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2023
Алиев и Пашинян готовы выйти на мирный договор, заявил Песков
Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев констатируют готовность к финализации мирных переговоров и выхода на единый мирный договор, заявил... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:11
2023-12-26T18:26
дмитрий песков
никол пашинян
ильхам алиев
в мире
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев констатируют готовность к финализации мирных переговоров и выхода на единый мирный договор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Какие противоборствующие стороны? Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет", - сказал он в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, не рискованно ли приглашать лидеров стран в Петербург.Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на неформальный саммит СНГ в Петербург.
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дмитрий песков, никол пашинян, ильхам алиев, в мире
Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, В мире
Алиев и Пашинян готовы выйти на мирный договор, заявил Песков

Песков: Алиев и Пашинян готовы закончить переговоры и выйти на мирный договор

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев констатируют готовность к финализации мирных переговоров и выхода на единый мирный договор, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Какие противоборствующие стороны? Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет", - сказал он в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, не рискованно ли приглашать лидеров стран в Петербург.
Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на неформальный саммит СНГ в Петербург.
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Дмитрий ПесковНикол ПашинянИльхам АлиевВ мире
 
 
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