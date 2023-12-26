https://ria.ru/20231226/pensiya-1918248889.html
СПЧ готовит предложения об индексации пенсии работающих пенсионеров
СПЧ готовит предложения об индексации пенсии работающих пенсионеров - РИА Новости, 26.12.2023
СПЧ готовит предложения об индексации пенсии работающих пенсионеров
Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о том, что в следующем году будет поднята тема индексации пенсии работающих пенсионеров, готовятся предложения на этот счет. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:08
2023-12-26T17:08
2023-12-26T17:09
общество
валерий фадеев
пенсия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154913/23/1549132317_76:0:2939:1610_1920x0_80_0_0_fc66f573b7640d24ae465f24d38eaf74.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о том, что в следующем году будет поднята тема индексации пенсии работающих пенсионеров, готовятся предложения на этот счет. "Мы будем эту тему (индексации пенсии работающих пенсионеров - ред.) содержательно обсуждать в следующем году... Мы придумываем и готовим предложения", - сообщил Фадеев на пресс-завтраке с журналистами. Глава СПЧ отметил, что с точки зрения справедливости индексация пенсии должна касаться как работающих, так и неработающих пенсионеров. "Почему не индексируется пенсия работающих пенсионеров? Эти люди отработали 35 лет, они платили страховые взносы, теперь им за эти взносы платят пенсии. Какая разница с точки зрения справедливости, работает человек или не работает? Он уже внес свои деньги, разработал свою пенсию", - добавил Фадеев.
https://ria.ru/20231130/pensiya-1912779978.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154913/23/1549132317_0:0:2496:1872_1920x0_80_0_0_333c2f2f993f937c2c35497ec9e5024a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий фадеев, пенсия, россия
Общество, Валерий Фадеев, Пенсия, Россия
СПЧ готовит предложения об индексации пенсии работающих пенсионеров
Глава СПЧ Фадеев выступил за индексацию пенсии у работающих пенсионеров
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о том, что в следующем году будет поднята тема индексации пенсии работающих пенсионеров, готовятся предложения на этот счет.
«
"Мы будем эту тему (индексации пенсии работающих пенсионеров - ред.) содержательно обсуждать в следующем году... Мы придумываем и готовим предложения", - сообщил Фадеев на пресс-завтраке с журналистами.
Глава СПЧ отметил, что с точки зрения справедливости индексация пенсии должна касаться как работающих, так и неработающих пенсионеров.
"Почему не индексируется пенсия работающих пенсионеров? Эти люди отработали 35 лет, они платили страховые взносы, теперь им за эти взносы платят пенсии. Какая разница с точки зрения справедливости, работает человек или не работает? Он уже внес свои деньги, разработал свою пенсию", - добавил Фадеев.
Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря