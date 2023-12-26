Рейтинг@Mail.ru
СПЧ готовит предложения об индексации пенсии работающих пенсионеров - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 26.12.2023 (обновлено: 17:09 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/pensiya-1918248889.html
СПЧ готовит предложения об индексации пенсии работающих пенсионеров
СПЧ готовит предложения об индексации пенсии работающих пенсионеров - РИА Новости, 26.12.2023
СПЧ готовит предложения об индексации пенсии работающих пенсионеров
Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о том, что в следующем году будет поднята тема индексации пенсии работающих пенсионеров, готовятся предложения на этот счет. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:08
2023-12-26T17:09
общество
валерий фадеев
пенсия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154913/23/1549132317_76:0:2939:1610_1920x0_80_0_0_fc66f573b7640d24ae465f24d38eaf74.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о том, что в следующем году будет поднята тема индексации пенсии работающих пенсионеров, готовятся предложения на этот счет. "Мы будем эту тему (индексации пенсии работающих пенсионеров - ред.) содержательно обсуждать в следующем году... Мы придумываем и готовим предложения", - сообщил Фадеев на пресс-завтраке с журналистами. Глава СПЧ отметил, что с точки зрения справедливости индексация пенсии должна касаться как работающих, так и неработающих пенсионеров. "Почему не индексируется пенсия работающих пенсионеров? Эти люди отработали 35 лет, они платили страховые взносы, теперь им за эти взносы платят пенсии. Какая разница с точки зрения справедливости, работает человек или не работает? Он уже внес свои деньги, разработал свою пенсию", - добавил Фадеев.
https://ria.ru/20231130/pensiya-1912779978.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154913/23/1549132317_0:0:2496:1872_1920x0_80_0_0_333c2f2f993f937c2c35497ec9e5024a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, валерий фадеев, пенсия, россия
Общество, Валерий Фадеев, Пенсия, Россия
СПЧ готовит предложения об индексации пенсии работающих пенсионеров

Глава СПЧ Фадеев выступил за индексацию пенсии у работающих пенсионеров

© РИА Новости / Максим БлиновПенсионеры
Пенсионеры - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Пенсионеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о том, что в следующем году будет поднята тема индексации пенсии работающих пенсионеров, готовятся предложения на этот счет.
«
"Мы будем эту тему (индексации пенсии работающих пенсионеров - ред.) содержательно обсуждать в следующем году... Мы придумываем и готовим предложения", - сообщил Фадеев на пресс-завтраке с журналистами.
Глава СПЧ отметил, что с точки зрения справедливости индексация пенсии должна касаться как работающих, так и неработающих пенсионеров.
"Почему не индексируется пенсия работающих пенсионеров? Эти люди отработали 35 лет, они платили страховые взносы, теперь им за эти взносы платят пенсии. Какая разница с точки зрения справедливости, работает человек или не работает? Он уже внес свои деньги, разработал свою пенсию", - добавил Фадеев.
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Стало известно, как пенсионеров и их доход пересчитают с 1 декабря
30 ноября, 02:15
 
ОбществоВалерий ФадеевПенсияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала