https://ria.ru/20231226/pensiya-1918248889.html

СПЧ готовит предложения об индексации пенсии работающих пенсионеров

СПЧ готовит предложения об индексации пенсии работающих пенсионеров - РИА Новости, 26.12.2023

СПЧ готовит предложения об индексации пенсии работающих пенсионеров

Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о том, что в следующем году будет поднята тема индексации пенсии работающих пенсионеров, готовятся предложения на этот счет. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:08

2023-12-26T17:08

2023-12-26T17:09

общество

валерий фадеев

пенсия

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о том, что в следующем году будет поднята тема индексации пенсии работающих пенсионеров, готовятся предложения на этот счет. "Мы будем эту тему (индексации пенсии работающих пенсионеров - ред.) содержательно обсуждать в следующем году... Мы придумываем и готовим предложения", - сообщил Фадеев на пресс-завтраке с журналистами. Глава СПЧ отметил, что с точки зрения справедливости индексация пенсии должна касаться как работающих, так и неработающих пенсионеров. "Почему не индексируется пенсия работающих пенсионеров? Эти люди отработали 35 лет, они платили страховые взносы, теперь им за эти взносы платят пенсии. Какая разница с точки зрения справедливости, работает человек или не работает? Он уже внес свои деньги, разработал свою пенсию", - добавил Фадеев.

https://ria.ru/20231130/pensiya-1912779978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, валерий фадеев, пенсия, россия