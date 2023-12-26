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Wink не стал комментировать арест одного из актеров "Слова пацана" - РИА Новости, 26.12.2023
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11:21 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/patsan-1918115304.html
Wink не стал комментировать арест одного из актеров "Слова пацана"
Wink не стал комментировать арест одного из актеров "Слова пацана" - РИА Новости, 26.12.2023
Wink не стал комментировать арест одного из актеров "Слова пацана"
Пресс-служба онлайн-сервиса Wink, на котором выходил сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", воздержалась от комментариев ареста по делу об убийстве 12-летней РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:21
2023-12-26T11:21
происшествия
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россия
юлия иванова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пресс-служба онлайн-сервиса Wink, на котором выходил сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", воздержалась от комментариев ареста по делу об убийстве 12-летней давности Сергея Базанова, сыгравшего эпизодическую роль в сериале. "Не комментируем. Это никак не связано с сериалом", - сказали РИА Новости в пресс-службе. В сериале "Слово пацана" Базанов играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки. В понедельник Замоскворецкий суд Москвы арестовал до конца февраля актера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергея Базанова по делу об убийстве, совершенно в 2011 году, сообщили агентству в пресс-службе суда. По версии следствия, Базанову предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство нескольких человек, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённые с разбоем). Как следует из материалов дела, убийства происходили на территории Москвы. Как сообщила во вторник журналистам помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, двое фигурантов дела об убийстве в 2011 году в Москве не признали свою вину. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет, в том числе, о Базанове. Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме повествует о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов. Финальная серия стала доступна на платформах онлайн-кинотеатров Wink и Start 21 декабря.
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
Wink не стал комментировать арест одного из актеров "Слова пацана"

Сервис Wink воздержался от комментариев ареста актера из "Слова пацана" Базанова

© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пресс-служба онлайн-сервиса Wink, на котором выходил сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", воздержалась от комментариев ареста по делу об убийстве 12-летней давности Сергея Базанова, сыгравшего эпизодическую роль в сериале.
«
"Не комментируем. Это никак не связано с сериалом", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
В сериале "Слово пацана" Базанов играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.
В понедельник Замоскворецкий суд Москвы арестовал до конца февраля актера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергея Базанова по делу об убийстве, совершенно в 2011 году, сообщили агентству в пресс-службе суда. По версии следствия, Базанову предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство нескольких человек, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённые с разбоем). Как следует из материалов дела, убийства происходили на территории Москвы.
Как сообщила во вторник журналистам помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, двое фигурантов дела об убийстве в 2011 году в Москве не признали свою вину. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет, в том числе, о Базанове.
Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме повествует о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов. Финальная серия стала доступна на платформах онлайн-кинотеатров Wink и Start 21 декабря.
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