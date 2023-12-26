Wink не стал комментировать арест одного из актеров "Слова пацана"
Сервис Wink воздержался от комментариев ареста актера из "Слова пацана" Базанова
© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пресс-служба онлайн-сервиса Wink, на котором выходил сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", воздержалась от комментариев ареста по делу об убийстве 12-летней давности Сергея Базанова, сыгравшего эпизодическую роль в сериале.
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"Не комментируем. Это никак не связано с сериалом", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
В сериале "Слово пацана" Базанов играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.
В понедельник Замоскворецкий суд Москвы арестовал до конца февраля актера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергея Базанова по делу об убийстве, совершенно в 2011 году, сообщили агентству в пресс-службе суда. По версии следствия, Базанову предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство нескольких человек, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённые с разбоем). Как следует из материалов дела, убийства происходили на территории Москвы.
Как сообщила во вторник журналистам помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, двое фигурантов дела об убийстве в 2011 году в Москве не признали свою вину. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет, в том числе, о Базанове.
Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме повествует о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов. Финальная серия стала доступна на платформах онлайн-кинотеатров Wink и Start 21 декабря.