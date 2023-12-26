https://ria.ru/20231226/patsan-1918115304.html

Wink не стал комментировать арест одного из актеров "Слова пацана"

Wink не стал комментировать арест одного из актеров "Слова пацана" - РИА Новости, 26.12.2023

Wink не стал комментировать арест одного из актеров "Слова пацана"

Пресс-служба онлайн-сервиса Wink, на котором выходил сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", воздержалась от комментариев ареста по делу об убийстве 12-летней РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:21

2023-12-26T11:21

2023-12-26T11:21

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пресс-служба онлайн-сервиса Wink, на котором выходил сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", воздержалась от комментариев ареста по делу об убийстве 12-летней давности Сергея Базанова, сыгравшего эпизодическую роль в сериале. "Не комментируем. Это никак не связано с сериалом", - сказали РИА Новости в пресс-службе. В сериале "Слово пацана" Базанов играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки. В понедельник Замоскворецкий суд Москвы арестовал до конца февраля актера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергея Базанова по делу об убийстве, совершенно в 2011 году, сообщили агентству в пресс-службе суда. По версии следствия, Базанову предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство нескольких человек, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённые с разбоем). Как следует из материалов дела, убийства происходили на территории Москвы. Как сообщила во вторник журналистам помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, двое фигурантов дела об убийстве в 2011 году в Москве не признали свою вину. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет, в том числе, о Базанове. Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме повествует о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов. Финальная серия стала доступна на платформах онлайн-кинотеатров Wink и Start 21 декабря.

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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)