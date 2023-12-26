https://ria.ru/20231226/pamyatnik-1918070351.html
В университете Тегерана открыли памятник Расулу Гамзатову
В университете Тегерана открыли памятник Расулу Гамзатову - РИА Новости, 26.12.2023
В университете Тегерана открыли памятник Расулу Гамзатову
Памятник Расулу Гамзатову (1923-2003) установили в университете имени Шахида Бехешти в Тегеране, это первый случай открытия памятника российскому поэту в вузе... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T02:27
2023-12-26T02:27
2023-12-26T02:27
тегеран (город)
иран
расул гамзатов
муртазали рабаданов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg
ТЕГЕРАН, 26 дек – РИА Новости. Памятник Расулу Гамзатову (1923-2003) установили в университете имени Шахида Бехешти в Тегеране, это первый случай открытия памятника российскому поэту в вузе Ирана, передает корреспондент РИА Новости. "Установка сегодня бюста Гамзатова в университете Шахида Бехешти – не просто установка памятника… (Это) установление интереса к культуре, поэзии, культурным связям между двумя странами", – сказал ректор университета Сейед Махмуд-Реза Агамири. В церемонии открытия памятника принимала участие делегация из Дагестана – родного края Гамзатова – среди членов которой были в том числе ректор Дагестанского государственного университета (ДГУ) Муртазали Рабаданов, дочь поэта Салихат Гамзатова и руководитель Центра иранистики ДГУ Нури Мамед-заде. Также с российской стороны в мероприятии приняли участие представители посольства России в Тегеране и руководитель представительства Россотрудничества в Иране Лилия Вотинова. Вотинова рассказала РИА Новости, что памятник Гамзатову в университете имени Шахида Бехешти – первый памятник российскому поэту в иранском вузе. На вечере, посвященном открытию памятника, российские школьники читали стихи Гамзатова, художник из Ирана презентовал картину, на написание которой его вдохновили строки поэта, а его соотечественник-мультипликатор представил кадры из посвященного поэту биографического мультфильма. Поэт интересовался Ираном, полвека назад он совершил две поездки в эту страну, встретился с рядом выдающихся иранских поэтов. Вдохновленный Персией, по результатам своих поездок он написал цикл "Персидские стихи". Открытие памятника Гамзатову в Тегеране - ответ иранского университета на установку в ДГУ памятника великому персидскому поэту Хафизу, церемония которой состоялась несколькими годами ранее. Говоря об этом, ректор университета имени Шахида Бехешти отметил, что "поэзия – наш общий язык, и Гамзатов и Хафиз – посланники этого языка для обоих народов". Два университета также заключили меморандум о взаимопонимании, предполагающий сотрудничество по широкому спектру направлений, включая обмен преподавателями и студентами.
https://ria.ru/20231102/egipet-1906871784.html
тегеран (город)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тегеран (город), иран, расул гамзатов, муртазали рабаданов, в мире
Тегеран (город), Иран, Расул Гамзатов, Муртазали Рабаданов, В мире
В университете Тегерана открыли памятник Расулу Гамзатову
В университете Тегерана открыли памятник Расулу Гамзатову
ТЕГЕРАН, 26 дек – РИА Новости. Памятник Расулу Гамзатову (1923-2003) установили в университете имени Шахида Бехешти в Тегеране, это первый случай открытия памятника российскому поэту в вузе Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
"Установка сегодня бюста Гамзатова в университете Шахида Бехешти – не просто установка памятника… (Это) установление интереса к культуре, поэзии, культурным связям между двумя странами", – сказал ректор университета Сейед Махмуд-Реза Агамири.
В церемонии открытия памятника принимала участие делегация из Дагестана – родного края Гамзатова – среди членов которой были в том числе ректор Дагестанского государственного университета (ДГУ) Муртазали Рабаданов
, дочь поэта Салихат Гамзатова и руководитель Центра иранистики ДГУ Нури Мамед-заде. Также с российской стороны в мероприятии приняли участие представители посольства России в Тегеране и руководитель представительства Россотрудничества в Иране Лилия Вотинова.
Вотинова рассказала РИА Новости, что памятник Гамзатову в университете имени Шахида Бехешти – первый памятник российскому поэту в иранском вузе.
На вечере, посвященном открытию памятника, российские школьники читали стихи Гамзатова, художник из Ирана
презентовал картину, на написание которой его вдохновили строки поэта, а его соотечественник-мультипликатор представил кадры из посвященного поэту биографического мультфильма. Поэт интересовался Ираном, полвека назад он совершил две поездки в эту страну, встретился с рядом выдающихся иранских поэтов. Вдохновленный Персией, по результатам своих поездок он написал цикл "Персидские стихи".
Открытие памятника Гамзатову в Тегеране - ответ иранского университета на установку в ДГУ памятника великому персидскому поэту Хафизу, церемония которой состоялась несколькими годами ранее. Говоря об этом, ректор университета имени Шахида Бехешти отметил, что "поэзия – наш общий язык, и Гамзатов и Хафиз – посланники этого языка для обоих народов".
Два университета также заключили меморандум о взаимопонимании, предполагающий сотрудничество по широкому спектру направлений, включая обмен преподавателями и студентами.
Президент Египта подписал решение о филиале Казанского университета в Каире