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В университете Тегерана открыли памятник Расулу Гамзатову

В университете Тегерана открыли памятник Расулу Гамзатову - РИА Новости, 26.12.2023

В университете Тегерана открыли памятник Расулу Гамзатову

Памятник Расулу Гамзатову (1923-2003) установили в университете имени Шахида Бехешти в Тегеране, это первый случай открытия памятника российскому поэту в вузе... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T02:27

2023-12-26T02:27

2023-12-26T02:27

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ТЕГЕРАН, 26 дек – РИА Новости. Памятник Расулу Гамзатову (1923-2003) установили в университете имени Шахида Бехешти в Тегеране, это первый случай открытия памятника российскому поэту в вузе Ирана, передает корреспондент РИА Новости. "Установка сегодня бюста Гамзатова в университете Шахида Бехешти – не просто установка памятника… (Это) установление интереса к культуре, поэзии, культурным связям между двумя странами", – сказал ректор университета Сейед Махмуд-Реза Агамири. В церемонии открытия памятника принимала участие делегация из Дагестана – родного края Гамзатова – среди членов которой были в том числе ректор Дагестанского государственного университета (ДГУ) Муртазали Рабаданов, дочь поэта Салихат Гамзатова и руководитель Центра иранистики ДГУ Нури Мамед-заде. Также с российской стороны в мероприятии приняли участие представители посольства России в Тегеране и руководитель представительства Россотрудничества в Иране Лилия Вотинова. Вотинова рассказала РИА Новости, что памятник Гамзатову в университете имени Шахида Бехешти – первый памятник российскому поэту в иранском вузе. На вечере, посвященном открытию памятника, российские школьники читали стихи Гамзатова, художник из Ирана презентовал картину, на написание которой его вдохновили строки поэта, а его соотечественник-мультипликатор представил кадры из посвященного поэту биографического мультфильма. Поэт интересовался Ираном, полвека назад он совершил две поездки в эту страну, встретился с рядом выдающихся иранских поэтов. Вдохновленный Персией, по результатам своих поездок он написал цикл "Персидские стихи". Открытие памятника Гамзатову в Тегеране - ответ иранского университета на установку в ДГУ памятника великому персидскому поэту Хафизу, церемония которой состоялась несколькими годами ранее. Говоря об этом, ректор университета имени Шахида Бехешти отметил, что "поэзия – наш общий язык, и Гамзатов и Хафиз – посланники этого языка для обоих народов". Два университета также заключили меморандум о взаимопонимании, предполагающий сотрудничество по широкому спектру направлений, включая обмен преподавателями и студентами.

https://ria.ru/20231102/egipet-1906871784.html

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тегеран (город), иран, расул гамзатов, муртазали рабаданов, в мире