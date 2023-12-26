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ВС России отразили пять атак на Донецком направлении - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/otrazili-1918212477.html
ВС России отразили пять атак на Донецком направлении
ВС России отразили пять атак на Донецком направлении - РИА Новости, 26.12.2023
ВС России отразили пять атак на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении освободили населенный пункт Марьинка, отразили пять атак ВСУ, потери противника за сутки составили до 205... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:26
2023-12-26T15:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении освободили населенный пункт Марьинка, отразили пять атак ВСУ, потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Марьинка Донецкой народной республики. За прошедшие сутки российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Красное, Дылеевка и Георгиевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, общие потери украинских войск на данном направлении за сутки составили до 205 военнослужащих и пять пикапов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходка М109 Paladin производства США, две "Акации" и одна "Гвоздика", гаубица "Мста-Б", орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20231225/mo-1917956076.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили пять атак на Донецком направлении

МО: российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне спецоперации
ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении освободили населенный пункт Марьинка, отразили пять атак ВСУ, потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Марьинка Донецкой народной республики. За прошедшие сутки российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Красное, Дылеевка и Георгиевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, общие потери украинских войск на данном направлении за сутки составили до 205 военнослужащих и пять пикапов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходка М109 Paladin производства США, две "Акации" и одна "Гвоздика", гаубица "Мста-Б", орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
ВСУ потеряли до 200 военных на Донецком направлении
25 декабря, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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