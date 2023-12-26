https://ria.ru/20231226/otnosheniya-1918279283.html
Глава МИД Индии оценил отношения с Россией
Глава МИД Индии оценил отношения с Россией - РИА Новости, 26.12.2023
Глава МИД Индии оценил отношения с Россией
Отношения Индии и России отличаются исключительной устойчивостью, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе общения с представителями индийской... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:28
2023-12-26T18:28
2023-12-26T18:28
индия
субраманиам джайшанкар
сергей лавров
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Отношения Индии и России отличаются исключительной устойчивостью, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе общения с представителями индийской общины в Москве. Глава МИД Индии прибыл в Россию на этой неделе с визитом, в рамках которого он, в частности, проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. "Я хотел бы подчеркнуть, что сегодня эти отношения (Индии и России - ред.) отличаются исключительной устойчивостью и последовательностью. Это отношения, которые оставались прочными, несмотря на всю турбулентность и мировую политику за последние 40-50 лет. Это отношения, в которых руководство и правительства приложили огромные усилия. Но я хочу особо подчеркнуть, что это отношения с большим чувством, и я бы сказал, что все заинтересованные стороны в этих отношениях, особенно на уровне людей, действительно внесли свой вклад в то, чтобы сохранить эти отношения такими же теплыми и дружественными, какими они являются сегодня", - сказал Джайшанкар. Он отметил, что Индия и Россия сотрудничают, в частности, в области обороны, ядерной энергии и космоса. Ранее во вторник МИД России сообщил, что Лавров и Джайшанкар проведут переговоры в среду в Москве, на которых, в частности, обсудят выстраивание транспортных и финансовых цепочек, а также основные конфликты в мире - Украину, Афганистан, палестино-израильский конфликт. Последний визит главы МИД Индии в Россию состоялся в ноябре 2022 года, Джайшанкар также провел переговоры с Лавровым и Мантуровым.
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индия, субраманиам джайшанкар, сергей лавров
Индия, Субраманиам Джайшанкар, Сергей Лавров
Глава МИД Индии оценил отношения с Россией
Глава МИД Индии: отношения с Россией отличаются исключительной устойчивостью
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Отношения Индии и России отличаются исключительной устойчивостью, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе общения с представителями индийской общины в Москве.
Глава МИД Индии прибыл в Россию на этой неделе с визитом, в рамках которого он, в частности, проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым
и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым
.
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"Я хотел бы подчеркнуть, что сегодня эти отношения (Индии и России - ред.) отличаются исключительной устойчивостью и последовательностью. Это отношения, которые оставались прочными, несмотря на всю турбулентность и мировую политику за последние 40-50 лет. Это отношения, в которых руководство и правительства приложили огромные усилия. Но я хочу особо подчеркнуть, что это отношения с большим чувством, и я бы сказал, что все заинтересованные стороны в этих отношениях, особенно на уровне людей, действительно внесли свой вклад в то, чтобы сохранить эти отношения такими же теплыми и дружественными, какими они являются сегодня", - сказал Джайшанкар.
Он отметил, что Индия и Россия сотрудничают, в частности, в области обороны, ядерной энергии и космоса.
Ранее во вторник МИД России сообщил, что Лавров и Джайшанкар проведут переговоры в среду в Москве, на которых, в частности, обсудят выстраивание транспортных и финансовых цепочек, а также основные конфликты в мире - Украину
, Афганистан
, палестино-израильский конфликт.
Последний визит главы МИД Индии в Россию состоялся в ноябре 2022 года, Джайшанкар также провел переговоры с Лавровым и Мантуровым.
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