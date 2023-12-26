https://ria.ru/20231226/otnosheniya-1918182694.html

Эксперт оценил отношения России с Ближним Востоком

Эксперт оценил отношения России с Ближним Востоком - РИА Новости, 26.12.2023

Эксперт оценил отношения России с Ближним Востоком

Россия одна из немногих стран, которая сумела сохранить баланс в отношениях с государствами Ближнего Востока, это является преимуществом Москвы в проведении... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:19

2023-12-26T14:19

2023-12-26T14:19

россия

ближний восток

владимир путин

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия одна из немногих стран, которая сумела сохранить баланс в отношениях с государствами Ближнего Востока, это является преимуществом Москвы в проведении собственной политики в регионе, заявил научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. "Все мы согласимся с тем, что умение сохранять баланс между различными игроками в регионе - это одна из традиционных особенностей, одно из наиболее очевидных преимуществ российской политики на Ближнем Востоке. Вообще мало таких внешних сил, которые могли бы похвастаться умением сохранять этот очень деликатный, очень хрупкий и не всегда стабильный баланс. Здесь Москва, безусловно, имеет преимущества", - рассказал Кортунов в ходе круглого стола на тему: "Ближний Восток: итоги 2023 года" на площадке пресс-центра "Известия". При этом эксперт допустил, что на фоне эскалации ситуации в секторе Газа "какой-то ущерб российско-израильским отношениям" является неизбежным. Он уточнил, что речь идет о контактах с нынешним руководством Израиля. По словам эксперта, политическое руководство Израиля может вскоре измениться, поэтому "делать ставку исключительно на премьер-министра Нетаньяху, наверное, было бы не вполне оправдано". "Российская политика по-прежнему будет сбалансированной, связи с Израилем сохранятся. Россия нужна Израилю, Израилю нужна Россия. И с точки зрения стабильности региона сохранение российско-израильских отношений - это тоже важное обстоятельство", - добавил эксперт. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских, военных, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч. ХАМАС утверждал, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html

https://ria.ru/20231207/putin-1914257929.html

https://ria.ru/20231207/vizit-1914248211.html

https://ria.ru/20231207/putin-1914245705.html

россия

ближний восток

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россия, ближний восток, владимир путин