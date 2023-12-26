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В Воронеже задержали мужчину, оскорбившего полицейских при исполнении - РИА Новости, 26.12.2023
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18:42 26.12.2023
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В Воронеже задержали мужчину, оскорбившего полицейских при исполнении
В Воронеже задержали мужчину, оскорбившего полицейских при исполнении - РИА Новости, 26.12.2023
В Воронеже задержали мужчину, оскорбившего полицейских при исполнении
Полицейские задержали в Воронеже местного жителя, который оскорбил стражей порядка при исполнении ими служебных обязанностей, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:42
2023-12-26T18:42
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Полицейские задержали в Воронеже местного жителя, который оскорбил стражей порядка при исполнении ими служебных обязанностей, сообщил во вторник РИА Новости представитель ГУМВД по региону. Информация об инциденте появилась вечером во вторник в Telegram-канале "Подъем". По его данным, в Воронеже прохожий придрался к проводившим досмотр молодых людей полицейским и нецензурно обругал их, заявив, что правоохранители обыскивали тех без понятых. Прохожий также, не стесняясь в выражениях, требовал у стражей порядка предъявить документы. "Полицейскими установлена личность гражданина, оскорбившего сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей. Им оказался 38-летний местный житель. Правонарушитель задержан", - сказал представитель ГУМВД. По его словам, собранные материалы переданы в следственные органы "для дальнейшей юридической оценки".
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
В Воронеже задержали мужчину, оскорбившего полицейских при исполнении

В Воронеже задержали 38-летнего мужчину, оскорбившего полицейских при исполнении

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Полицейские задержали в Воронеже местного жителя, который оскорбил стражей порядка при исполнении ими служебных обязанностей, сообщил во вторник РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Информация об инциденте появилась вечером во вторник в Telegram-канале "Подъем". По его данным, в Воронеже прохожий придрался к проводившим досмотр молодых людей полицейским и нецензурно обругал их, заявив, что правоохранители обыскивали тех без понятых. Прохожий также, не стесняясь в выражениях, требовал у стражей порядка предъявить документы.
"Полицейскими установлена личность гражданина, оскорбившего сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей. Им оказался 38-летний местный житель. Правонарушитель задержан", - сказал представитель ГУМВД.
По его словам, собранные материалы переданы в следственные органы "для дальнейшей юридической оценки".
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