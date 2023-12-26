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В Воронеже задержали мужчину, оскорбившего полицейских при исполнении

В Воронеже задержали мужчину, оскорбившего полицейских при исполнении - РИА Новости, 26.12.2023

В Воронеже задержали мужчину, оскорбившего полицейских при исполнении

Полицейские задержали в Воронеже местного жителя, который оскорбил стражей порядка при исполнении ими служебных обязанностей, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:42

2023-12-26T18:42

2023-12-26T18:42

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Полицейские задержали в Воронеже местного жителя, который оскорбил стражей порядка при исполнении ими служебных обязанностей, сообщил во вторник РИА Новости представитель ГУМВД по региону. Информация об инциденте появилась вечером во вторник в Telegram-канале "Подъем". По его данным, в Воронеже прохожий придрался к проводившим досмотр молодых людей полицейским и нецензурно обругал их, заявив, что правоохранители обыскивали тех без понятых. Прохожий также, не стесняясь в выражениях, требовал у стражей порядка предъявить документы. "Полицейскими установлена личность гражданина, оскорбившего сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей. Им оказался 38-летний местный житель. Правонарушитель задержан", - сказал представитель ГУМВД. По его словам, собранные материалы переданы в следственные органы "для дальнейшей юридической оценки".

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

воронеж

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происшествия, воронеж