https://ria.ru/20231226/operatsiya-1918077658.html

Военные хирурги провели уникальную операцию по удалению осколка

Военные хирурги провели уникальную операцию по удалению осколка - РИА Новости, 26.12.2023

Военные хирурги провели уникальную операцию по удалению осколка

Военные хирурги группировки войск "Запад" провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего, раненного на... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T06:47

2023-12-26T06:47

2023-12-26T06:47

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК 26 дек - РИА Новости. Военные хирурги группировки войск "Запад" провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего, раненного на Купянском направлении в ходе спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Купянском направлении военные хирурги группировки войск "Запад" продолжают спасать жизни военнослужащих, выполняющими боевые задачи в ходе специальной военной операции. В этот раз они провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего", - рассказали в ведомстве. Там пояснили, что боец поступил к хирургам узлового госпиталя с осколочными ранениями и травмами, его жизни грозила смертельная опасность. "Врачи провели сложнейшую микрохирургическую операцию на шее. Операция прошла успешно. Благодаря профессионализму военных хирургов жизни пациента теперь ничего не угрожает – осколок извлекли, кровотечение убрали. Состояние пациента не вызывает опасений", - уточнили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20231221/operatsiya-1917121608.html

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россия, безопасность, общество, вооруженные силы рф