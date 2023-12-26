Рейтинг@Mail.ru
Военные хирурги провели уникальную операцию по удалению осколка - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/operatsiya-1918077658.html
Военные хирурги провели уникальную операцию по удалению осколка
Военные хирурги провели уникальную операцию по удалению осколка - РИА Новости, 26.12.2023
Военные хирурги провели уникальную операцию по удалению осколка
Военные хирурги группировки войск "Запад" провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего, раненного на... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T06:47
2023-12-26T06:47
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
общество
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582875412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_775d736bc8712763cb8abea3758b0056.jpg
ЛУГАНСК 26 дек - РИА Новости. Военные хирурги группировки войск "Запад" провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего, раненного на Купянском направлении в ходе спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Купянском направлении военные хирурги группировки войск "Запад" продолжают спасать жизни военнослужащих, выполняющими боевые задачи в ходе специальной военной операции. В этот раз они провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего", - рассказали в ведомстве. Там пояснили, что боец поступил к хирургам узлового госпиталя с осколочными ранениями и травмами, его жизни грозила смертельная опасность. "Врачи провели сложнейшую микрохирургическую операцию на шее. Операция прошла успешно. Благодаря профессионализму военных хирургов жизни пациента теперь ничего не угрожает – осколок извлекли, кровотечение убрали. Состояние пациента не вызывает опасений", - уточнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20231221/operatsiya-1917121608.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582875412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cea87410df225c1de8766f1e02f8d7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Общество, Вооруженные силы РФ
Военные хирурги провели уникальную операцию по удалению осколка

Военные хирурги провели уникальную операцию, удалив осколок из сонной артерии

© РИА Новости / Кирилл ШипицинОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Операционная . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК 26 дек - РИА Новости. Военные хирурги группировки войск "Запад" провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего, раненного на Купянском направлении в ходе спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"На Купянском направлении военные хирурги группировки войск "Запад" продолжают спасать жизни военнослужащих, выполняющими боевые задачи в ходе специальной военной операции. В этот раз они провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего", - рассказали в ведомстве.
Там пояснили, что боец поступил к хирургам узлового госпиталя с осколочными ранениями и травмами, его жизни грозила смертельная опасность.
"Врачи провели сложнейшую микрохирургическую операцию на шее. Операция прошла успешно. Благодаря профессионализму военных хирургов жизни пациента теперь ничего не угрожает – осколок извлекли, кровотечение убрали. Состояние пациента не вызывает опасений", - уточнили в оборонном ведомстве.
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
В ДНР провели сложнейшую операцию по извлечению взрывателя из спины бойца
21 декабря, 05:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьОбществоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала