https://ria.ru/20231226/odobrenie-1918316921.html
Израиль прекратит автоматическое одобрение виз для сотрудников ООН
Израиль прекратит автоматическое одобрение виз для сотрудников ООН - РИА Новости, 26.12.2023
Израиль прекратит автоматическое одобрение виз для сотрудников ООН
Израиль перестанет выдавать визы автоматически всем сотрудникам ООН и будет рассматривать каждую заявку индивидуально, заявил во вторник представитель... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T20:17
2023-12-26T20:17
2023-12-26T20:17
в мире
израиль
оон
антониу гутерреш
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Израиль перестанет выдавать визы автоматически всем сотрудникам ООН и будет рассматривать каждую заявку индивидуально, заявил во вторник представитель правительства Эйлон Леви. Леви в обращении в соцсети X обвинил международные организации в том, что они не осуждают ХАМАС "за разжигание войны и присвоение гуманитарной помощи", назвав их "сообщниками ХАМАС в их стратегии прикрываться людьми как живым щитом". Конкретные организации Леви не назвал, но затем объявил о решении в отношении ООН. "Мы требуем глобальной ответственности и показываем пример. МИД Израиля объявил, что запросы на получение виз от сотрудников ООН больше не будут одобряться автоматически. Вместо этого мы будем изучать запросы индивидуально", - заявил Леви. По его словам, Израиль прекратит работу с "теми, кто сотрудничает с машиной пропаганды террористического режима ХАМАС", и призвал союзников страны поступить аналогично. Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи. В окончательный вариант резолюции не вошло положение с призывом к срочной приостановке боевых действий, а также к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что атака ХАМАС не освобождает Израиль от обязанностей в рамках международного права при проведении операции в Газе. По словам Гутерреша, ничто не может оправдать ракетные обстрелы из Газы или использование гражданских в качестве "живого щита". При этом генсек ООН отметил, что и атака ХАМАС не может оправдать "коллективное наказание палестинского народа и не освобождает Израиль от его собственных обязательств".
https://ria.ru/20231226/izrail-1918070139.html
https://ria.ru/20231226/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3013e0f1017fdb4f28421c1d12bccfaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, оон, антониу гутерреш, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ООН, Антониу Гутерреш, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль прекратит автоматическое одобрение виз для сотрудников ООН
МИД: Израиль перестанет выдавать визы автоматически всем сотрудникам ООН
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Израиль перестанет выдавать визы автоматически всем сотрудникам ООН и будет рассматривать каждую заявку индивидуально, заявил во вторник представитель правительства Эйлон Леви.
Леви в обращении в соцсети X обвинил международные организации в том, что они не осуждают ХАМАС
"за разжигание войны и присвоение гуманитарной помощи", назвав их "сообщниками ХАМАС в их стратегии прикрываться людьми как живым щитом". Конкретные организации Леви не назвал, но затем объявил о решении в отношении ООН.
Израильский министр обсудит в США следующую фазу операции в Газе, пишут СМИ
"Мы требуем глобальной ответственности и показываем пример. МИД Израиля объявил, что запросы на получение виз от сотрудников ООН больше не будут одобряться автоматически. Вместо этого мы будем изучать запросы индивидуально", - заявил Леви.
По его словам, Израиль прекратит работу с "теми, кто сотрудничает с машиной пропаганды террористического режима ХАМАС", и призвал союзников страны поступить аналогично.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи. В окончательный вариант резолюции не вошло положение с призывом к срочной приостановке боевых действий, а также к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
заявил, что атака ХАМАС не освобождает Израиль от обязанностей в рамках международного права при проведении операции в Газе. По словам Гутерреша, ничто не может оправдать ракетные обстрелы из Газы или использование гражданских в качестве "живого щита". При этом генсек ООН отметил, что и атака ХАМАС не может оправдать "коллективное наказание палестинского народа и не освобождает Израиль от его собственных обязательств".
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта