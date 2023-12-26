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Израиль прекратит автоматическое одобрение виз для сотрудников ООН - РИА Новости, 26.12.2023
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20:17 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/odobrenie-1918316921.html
Израиль прекратит автоматическое одобрение виз для сотрудников ООН
Израиль прекратит автоматическое одобрение виз для сотрудников ООН - РИА Новости, 26.12.2023
Израиль прекратит автоматическое одобрение виз для сотрудников ООН
Израиль перестанет выдавать визы автоматически всем сотрудникам ООН и будет рассматривать каждую заявку индивидуально, заявил во вторник представитель... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T20:17
2023-12-26T20:17
в мире
израиль
оон
антониу гутерреш
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Израиль перестанет выдавать визы автоматически всем сотрудникам ООН и будет рассматривать каждую заявку индивидуально, заявил во вторник представитель правительства Эйлон Леви. Леви в обращении в соцсети X обвинил международные организации в том, что они не осуждают ХАМАС "за разжигание войны и присвоение гуманитарной помощи", назвав их "сообщниками ХАМАС в их стратегии прикрываться людьми как живым щитом". Конкретные организации Леви не назвал, но затем объявил о решении в отношении ООН. "Мы требуем глобальной ответственности и показываем пример. МИД Израиля объявил, что запросы на получение виз от сотрудников ООН больше не будут одобряться автоматически. Вместо этого мы будем изучать запросы индивидуально", - заявил Леви. По его словам, Израиль прекратит работу с "теми, кто сотрудничает с машиной пропаганды террористического режима ХАМАС", и призвал союзников страны поступить аналогично. Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи. В окончательный вариант резолюции не вошло положение с призывом к срочной приостановке боевых действий, а также к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что атака ХАМАС не освобождает Израиль от обязанностей в рамках международного права при проведении операции в Газе. По словам Гутерреша, ничто не может оправдать ракетные обстрелы из Газы или использование гражданских в качестве "живого щита". При этом генсек ООН отметил, что и атака ХАМАС не может оправдать "коллективное наказание палестинского народа и не освобождает Израиль от его собственных обязательств".
https://ria.ru/20231226/izrail-1918070139.html
https://ria.ru/20231226/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, оон, антониу гутерреш, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ООН, Антониу Гутерреш, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль прекратит автоматическое одобрение виз для сотрудников ООН

МИД: Израиль перестанет выдавать визы автоматически всем сотрудникам ООН

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Израиль перестанет выдавать визы автоматически всем сотрудникам ООН и будет рассматривать каждую заявку индивидуально, заявил во вторник представитель правительства Эйлон Леви.
Леви в обращении в соцсети X обвинил международные организации в том, что они не осуждают ХАМАС "за разжигание войны и присвоение гуманитарной помощи", назвав их "сообщниками ХАМАС в их стратегии прикрываться людьми как живым щитом". Конкретные организации Леви не назвал, но затем объявил о решении в отношении ООН.
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"Мы требуем глобальной ответственности и показываем пример. МИД Израиля объявил, что запросы на получение виз от сотрудников ООН больше не будут одобряться автоматически. Вместо этого мы будем изучать запросы индивидуально", - заявил Леви.
По его словам, Израиль прекратит работу с "теми, кто сотрудничает с машиной пропаганды террористического режима ХАМАС", и призвал союзников страны поступить аналогично.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи. В окончательный вариант резолюции не вошло положение с призывом к срочной приостановке боевых действий, а также к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что атака ХАМАС не освобождает Израиль от обязанностей в рамках международного права при проведении операции в Газе. По словам Гутерреша, ничто не может оправдать ракетные обстрелы из Газы или использование гражданских в качестве "живого щита". При этом генсек ООН отметил, что и атака ХАМАС не может оправдать "коллективное наказание палестинского народа и не освобождает Израиль от его собственных обязательств".
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