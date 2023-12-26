https://ria.ru/20231226/odnoklassniki-1918163178.html

Одноклассники подвели итоги работы с создателями контента в 2023 году

Одноклассники подвели итоги работы с создателями контента в 2023 году - РИА Новости, 26.12.2023

Одноклассники подвели итоги работы с создателями контента в 2023 году

Одноклассники усилили фокус на привлечении и развитии авторов и медиа на платформе – в результате число новых групп с качественным контентом в соцсети выросло... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:36

2023-12-26T13:36

2023-12-26T13:40

одноклассники

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Одноклассники усилили фокус на привлечении и развитии авторов и медиа на платформе – в результате число новых групп с качественным контентом в соцсети выросло на 35%, достигнув 95 000 сообществ.Общий охват групп блогеров и медиа увеличился за год на 61%. Это стало возможным благодаря обновлению ленты новостей и изменению алгоритмов рекомендаций в пользу актуального и оригинального контента. После обновления ленты увеличилось и число подписчиков групп в ОК – в сумме они получили порядка 15% новых лояльных пользователей. Суммарно создатели контента в ОК в 2023 году только на программах монетизации заработали в 3 раза больше, чем в 2022. Этому способствовало и увеличение числа групп, которые начали монетизировать контент – в этом году их стало на 86% больше. Наибольший заработок по программам монетизации получают авторы и медиа, чей контент совпадает с интересами (хобби) пользователей. В топ-5 тематик наиболее монетизируемого контента в 2023 году вошли кулинария, путешествия, DIY-контент, образование, книги, а также садоводство.ОК продолжает фокусироваться на уникальном контенте, поэтому привлекает на платформу новых авторов. В первую очередь это те авторы, которые пишут про увлечения, то есть отвечают позиционированию ОК. За год на платформе появились сотни новых активных блогеров, их общее число в 2023 года увеличилось в 3 раза. Самые растущие блогеры (по динамике роста количества подписчиков за год) в 2023 году – Вкус Жуковы (+200 тысяч подписчиков), Голландец в России (+146 тысяч подписчиков), Екатерина. Честный кондитер (+133 тысячи подписчиков).В поддержку начинающих создателей качественного контента в ОК работает алгоритм "Молния". Он помогает увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков тем блогерам и медиа, которые регулярно публикуют уникальный и интересный контент. За последние 12 месяцев более 1000 групп получили поддержку "Молнии".В конце октября 2023 года Одноклассники обновили "Увлечения", теперь это полноформатный сервис с профессиональным и пользовательским контентом. За два месяца работы в сервисе было опубликовано свыше 70 тысяч единиц контента, более 3 тысяч авторов и 25 тысяч пользователей регулярно публикуют в "Увлечениях" свой контент. Наиболее популярными тематиками для постинга стали рукоделие, кулинария, отдых и туризм, питомцы и садоводство. "Базу знаний" пополняют эксперты, к её наполнению уже привлекли более 300 известных блогеров рунета, которые обладают экспертизой по конкретному направлению увлечений. За первые два месяца работы в разделе было опубликовано более 2500 экспертных материалов. Раздел "Вопросы и ответы" за этот период собрал свыше 13 тысяч вопросов от пользователей, на которые отвечают как эксперты, так и пользователи.

https://ria.ru/20231208/odnoklassniki-1914645098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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