"Путин прав". В США сделали неожиданное заявление об Одессе
Экс-советник Пентагона Фримен: Одесса исторически русский город
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Одесса исторически является русским городом, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
На большой пресс-конференции по итогам года, совмещенной с прямой линей, президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом.
"Исторически, конечно, Путин прав, что город Одесса был основан русскими и в основном его население состоит из русскоязычных", — отметил Фриман.
Эксперт напомнил, что именно с этого города началось обострения Гражданской войны на Украине. В Одессе произошло массовое убийство русскоязычного населения украинскими националистами.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.