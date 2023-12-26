https://ria.ru/20231226/odessa-1918321119.html

"Путин прав". В США сделали неожиданное заявление об Одессе

"Путин прав". В США сделали неожиданное заявление об Одессе - РИА Новости, 26.12.2023

"Путин прав". В США сделали неожиданное заявление об Одессе

Одесса исторически является русским городом, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T20:58

2023-12-26T20:58

2023-12-26T20:58

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Одесса исторически является русским городом, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.На большой пресс-конференции по итогам года, совмещенной с прямой линей, президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом."Исторически, конечно, Путин прав, что город Одесса был основан русскими и в основном его население состоит из русскоязычных", — отметил Фриман.Эксперт напомнил, что именно с этого города началось обострения Гражданской войны на Украине. В Одессе произошло массовое убийство русскоязычного населения украинскими националистами.В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918274195.html

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918218896.html

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