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Главу Кургана Ситникову обвинили в халатности - РИА Новости, 26.12.2023
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16:10 26.12.2023 (обновлено: 16:28 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/obvinenie-1918225602.html
Главу Кургана Ситникову обвинили в халатности
Главу Кургана Ситникову обвинили в халатности - РИА Новости, 26.12.2023
Главу Кургана Ситникову обвинили в халатности
Суд отказал следствию в аресте главы Кургана Елены Ситниковой по обвинению в халатности, ограничившись запретом определенных действий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:10
2023-12-26T16:28
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек – РИА Новости. Суд отказал следствию в аресте главы Кургана Елены Ситниковой по обвинению в халатности, ограничившись запретом определенных действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курганского горсуда.О задержании Ситниковой ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным горсуда, Ситникова обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), следствие ходатайствовало об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей."Сегодня судом Ситниковой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову следователя или в суд. Также ей запрещено встречаться со свидетелями и обвиняемыми по уголовному делу", - сказала собеседница агентства.Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года решением Курганской городской думы. До этого она являлась замглавы Кургана, руководила департаментом социальной политики.
https://ria.ru/20231226/dtp-1918221228.html
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курган, общество, происшествия, россия
Курган, Общество, Происшествия, Россия
Главу Кургана Ситникову обвинили в халатности

Горсуд: главу Кургана обвинили в халатности и отпустили под обязательство о явке

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек – РИА Новости. Суд отказал следствию в аресте главы Кургана Елены Ситниковой по обвинению в халатности, ограничившись запретом определенных действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курганского горсуда.
О задержании Ситниковой ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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По данным горсуда, Ситникова обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), следствие ходатайствовало об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Сегодня судом Ситниковой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову следователя или в суд. Также ей запрещено встречаться со свидетелями и обвиняемыми по уголовному делу", - сказала собеседница агентства.
Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года решением Курганской городской думы. До этого она являлась замглавы Кургана, руководила департаментом социальной политики.
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