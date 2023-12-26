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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 26.12.2023 (обновлено: 17:55 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918265916.html
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 26.12.2023
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска в 17.25 выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:47
2023-12-26T17:55
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в 17.25 выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.Кроме того, в 17.15 ВСУ выпустили семь снарядов из "натовской" артиллерии по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 17.20 - четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231221/khokhly-1917049270.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО
Фрагмент снаряда РСЗО - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в 17.25 выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Кроме того, в 17.15 ВСУ выпустили семь снарядов из "натовской" артиллерии по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 17.20 - четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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