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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 26.12.2023

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска в 17.25 выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:47

2023-12-26T17:47

2023-12-26T17:55

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в 17.25 выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.Кроме того, в 17.15 ВСУ выпустили семь снарядов из "натовской" артиллерии по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 17.20 - четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231221/khokhly-1917049270.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, донецк, вооруженные силы украины