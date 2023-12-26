https://ria.ru/20231226/obstrel-1918254354.html
Украинские войска обстреляли несколько сел в Белгородской области
Украинские войска обстреляли несколько сел в Белгородской области - РИА Новости, 26.12.2023
Украинские войска обстреляли несколько сел в Белгородской области
Сразу несколько населенный пунктов в приграничном Грайворонском округе попали под обстрел со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:30
2023-12-26T17:30
2023-12-26T17:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 дек – РИА Новости. Сразу несколько населенный пунктов в приграничном Грайворонском округе попали под обстрел со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попало сразу несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе. Пострадавших нет. В селе Дроновка осколками снаряда повреждена крыша в частном жилом домовладении", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Рождественка осколками снаряда повреждена ЛЭП и в двух домовладениях выбиты окна. По его словам, к восстановительным работам аварийные службы приступят после согласования с Минобороны. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Харьковская область, Украина
Украинские войска обстреляли несколько сел в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области, пострадавших нет