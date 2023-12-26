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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 26.12.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке и Ясиноватскому району ДНР, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:13
2023-12-26T14:13
2023-12-26T14:13
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Горловке и Ясиноватскому району ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 11.15 по 13.40 выпустили в общей сложности еще 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Ясиноватскому району и Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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горловка, украина, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Горловке и Ясиноватскому району