https://ria.ru/20231226/obstrel-1918107711.html

ВСУ за сутки нанесли 80 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 80 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 26.12.2023

ВСУ за сутки нанесли 80 ударов по Херсонской области

ВСУ нанесли по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области за сутки 80 артиллерийских ударов, сообщил журналистам информированный источник. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:49

2023-12-26T10:49

2023-12-26T10:49

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 26 дек - РИА Новости. ВСУ нанесли по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области за сутки 80 артиллерийских ударов, сообщил журналистам информированный источник. "Неонацистский киевский режим продолжает обстреливать мирные объекты и жилые районы левобережья Херсонской области. За день было нанесено 80 ударов: 48 днем и 32 с наступлением темноты ", - сообщил источник. Под обстрелами оказалась Новая Маячка, Старя Збурьевка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Песчановка, Кардашинка, Пролетарка, Голая Пристань, Корсунка, Алешки. Есть ли разрушения инфраструктуры и жертвы среди населения, уточняется.

https://ria.ru/20231224/vsu-1917734700.html

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херсонская область , происшествия