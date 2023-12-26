https://ria.ru/20231226/obstrel-1918107711.html
ВСУ за сутки нанесли 80 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 80 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 26.12.2023
ВСУ за сутки нанесли 80 ударов по Херсонской области
ВСУ нанесли по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области за сутки 80 артиллерийских ударов, сообщил журналистам информированный источник. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:49
2023-12-26T10:49
2023-12-26T10:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46bc48fd012bfd41a187e9a0816549a2.jpg
ГЕНИЧЕСК, 26 дек - РИА Новости. ВСУ нанесли по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области за сутки 80 артиллерийских ударов, сообщил журналистам информированный источник. "Неонацистский киевский режим продолжает обстреливать мирные объекты и жилые районы левобережья Херсонской области. За день было нанесено 80 ударов: 48 днем и 32 с наступлением темноты ", - сообщил источник. Под обстрелами оказалась Новая Маячка, Старя Збурьевка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Песчановка, Кардашинка, Пролетарка, Голая Пристань, Корсунка, Алешки. Есть ли разрушения инфраструктуры и жертвы среди населения, уточняется.
https://ria.ru/20231224/vsu-1917734700.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9be8010161b0a283604e3db385eab75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 80 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли по Херсонской области 80 ударов из ствольной артиллерии
ГЕНИЧЕСК, 26 дек - РИА Новости. ВСУ нанесли по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области за сутки 80 артиллерийских ударов, сообщил журналистам информированный источник.
"Неонацистский киевский режим продолжает обстреливать мирные объекты и жилые районы левобережья Херсонской области. За день было нанесено 80 ударов: 48 днем и 32 с наступлением темноты ", - сообщил источник.
Под обстрелами оказалась Новая Маячка, Старя Збурьевка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Песчановка, Кардашинка, Пролетарка, Голая Пристань, Корсунка, Алешки.
Есть ли разрушения инфраструктуры и жертвы среди населения, уточняется.
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель