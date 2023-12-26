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"Хорошее время для…" Советы по недвижимости на год вперед
"Хорошее время для…" Советы по недвижимости на год вперед - РИА Новости, 26.12.2023
"Хорошее время для…" Советы по недвижимости на год вперед
В преддверии Нового года мы традиционно строим планы и загадываем желания. Многие обещают себе улучшить жилищные условия, рассчитаться с ипотекой или просто наконец-то завершить затянувшийся ремонт. Эксперты первого сезона подкаста "Пятый угол" - с актуальными рекомендациями и прогнозами в сфере недвижимости на будущий год.
2023-12-26T12:00
2023-12-26T12:00
2023-12-26T14:00
пятый угол
подкаст
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"Хорошее время для…" Советы по недвижимости на год вперед
В преддверии Нового года мы традиционно строим планы и загадываем желания. Многие обещают себе улучшить жилищные условия, рассчитаться с ипотекой или просто наконец-то завершить затянувшийся ремонт. Эксперты первого сезона подкаста «Пятый угол» - с актуальными рекомендациями и прогнозами в сфере недвижимости на будущий год.
audio/mpeg
"Хорошее время для…" Советы по недвижимости на год вперед
В преддверии Нового года мы традиционно строим планы и загадываем желания. Многие обещают себе улучшить жилищные условия, рассчитаться с ипотекой или просто наконец-то завершить затянувшийся ремонт. Эксперты первого сезона подкаста «Пятый угол» - с актуальными рекомендациями и прогнозами в сфере недвижимости на будущий год.
audio/mpeg
Стоит ли бояться ипотеки в условиях нестабильности, как организовать перепланировку, не нарушив при этом закон, и что поможет сохранить психическую стабильность в процессе ремонта и сделок с жильем, рассказывают:- практикующий психолог, кандидат наук, писатель Михаил Хорс;- риелтор Евгений Коноплев;- руководитель департамента розничных продаж Альфа-Банка Карина Кучерук;- риелтор и владелец агентства недвижимости "Вишня" Сергей Вишняков;- основательница Национального центра перепланировок и реконструкций и автор телеграм-канала "Перепланировка по закону" Светлана Гоненко;- астролог и бизнес-тренер Евгения Шустина.01:14 - как поставить цели на год03:41 – успешная покупка квартиры в новом году08:50 – почему не нужно бояться ипотеки10:38 – ключевые пункты кредитного договора 11:49 – как потратить годовую премию или 13-ю зарплату13:23 – где искать риелтора в 2024 году20:15 – как правильно отказаться от условий риелтора23:28 – три основных принципа законной перепланировки26:38 – астрологический прогноз для рынка недвижимости на 2024 годСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Настя Паниоти
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подкаст, аудио
"Хорошее время для…" Советы по недвижимости на год вперед
В преддверии Нового года мы традиционно строим планы и загадываем желания. Многие обещают себе улучшить жилищные условия, рассчитаться с ипотекой или просто наконец-то завершить затянувшийся ремонт. Эксперты первого сезона подкаста "Пятый угол" - с актуальными рекомендациями и прогнозами в сфере недвижимости на будущий год.
Стоит ли бояться ипотеки в условиях нестабильности, как организовать перепланировку, не нарушив при этом закон, и что поможет сохранить психическую стабильность в процессе ремонта и сделок с жильем, рассказывают:
- практикующий психолог, кандидат наук, писатель Михаил Хорс;
- риелтор Евгений Коноплев;
- руководитель департамента розничных продаж Альфа-Банка Карина Кучерук;
- риелтор и владелец агентства недвижимости "Вишня" Сергей Вишняков;
- основательница Национального центра перепланировок и реконструкций и автор телеграм-канала "Перепланировка по закону" Светлана Гоненко;
- астролог и бизнес-тренер Евгения Шустина.
01:14 - как поставить цели на год
03:41 – успешная покупка квартиры в новом году
08:50 – почему не нужно бояться ипотеки
10:38 – ключевые пункты кредитного договора
11:49 – как потратить годовую премию или 13-ю зарплату
13:23 – где искать риелтора в 2024 году
20:15 – как правильно отказаться от условий риелтора
23:28 – три основных принципа законной перепланировки
26:38 – астрологический прогноз для рынка недвижимости на 2024 год
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