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Стало известно, где находится Навальный - РИА Новости, 26.12.2023
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10:49 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/navalnyy-1918107531.html
Стало известно, где находится Навальный
Стало известно, где находится Навальный - РИА Новости, 26.12.2023
Стало известно, где находится Навальный
Алексей Навальный находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:49
2023-12-26T10:49
общество
владимирская область
москва
алексей навальный
игнат артеменко
московский городской суд
общественная наблюдательная комиссия
ив роше
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Алексей Навальный находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Данила Гонтарь. "Да, (у нас - ред.) есть такая информация", - ответил Гонтарь на вопрос о том, действительно ли Навальный переведен в ИК-3 в Харпе. По его словам, следующее посещение колонии комиссией запланировано на конец января. Как уточнила РИА Новости помощник уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Людмила Дегтяева, последний раз омбудсмен посещал ИК-3 15 декабря. "Все условия содержания соответствуют установленным требованиям и нормам. Если будут какие-то экстренные ситуации, он, конечно, выедет (на место - ред.). Пока в наш адрес ничего оттуда не поступало, там все тихо и спокойно", - сказала собеседница агентства. Мужская исправительная колония №3 особого режима "Полярный волк" находится за полярным кругом в поселке Харп, основана в 1961 году. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области. В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив лет 19 колонии особого режима. В сентябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.
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общество, владимирская область, москва, алексей навальный, игнат артеменко, московский городской суд, общественная наблюдательная комиссия, ив роше
Общество, Владимирская область, Москва, Алексей Навальный, Игнат Артеменко, Московский городской суд, Общественная наблюдательная комиссия, Ив Роше
Стало известно, где находится Навальный

Гонтарь: Навальный находится в ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Навальный. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Алексей Навальный находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Данила Гонтарь.
«
"Да, (у нас - ред.) есть такая информация", - ответил Гонтарь на вопрос о том, действительно ли Навальный переведен в ИК-3 в Харпе.
По его словам, следующее посещение колонии комиссией запланировано на конец января.
Как уточнила РИА Новости помощник уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Людмила Дегтяева, последний раз омбудсмен посещал ИК-3 15 декабря.
"Все условия содержания соответствуют установленным требованиям и нормам. Если будут какие-то экстренные ситуации, он, конечно, выедет (на место - ред.). Пока в наш адрес ничего оттуда не поступало, там все тихо и спокойно", - сказала собеседница агентства.
Мужская исправительная колония №3 особого режима "Полярный волк" находится за полярным кругом в поселке Харп, основана в 1961 году.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив лет 19 колонии особого режима. В сентябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.
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ОбществоВладимирская областьМоскваАлексей НавальныйИгнат АртеменкоМосковский городской судОбщественная наблюдательная комиссияИв Роше
 
 
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