https://ria.ru/20231226/navalnyy-1918107531.html

Стало известно, где находится Навальный

Стало известно, где находится Навальный - РИА Новости, 26.12.2023

Стало известно, где находится Навальный

Алексей Навальный находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:49

2023-12-26T10:49

2023-12-26T10:49

общество

владимирская область

москва

алексей навальный

игнат артеменко

московский городской суд

общественная наблюдательная комиссия

ив роше

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Алексей Навальный находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Данила Гонтарь. "Да, (у нас - ред.) есть такая информация", - ответил Гонтарь на вопрос о том, действительно ли Навальный переведен в ИК-3 в Харпе. По его словам, следующее посещение колонии комиссией запланировано на конец января. Как уточнила РИА Новости помощник уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Людмила Дегтяева, последний раз омбудсмен посещал ИК-3 15 декабря. "Все условия содержания соответствуют установленным требованиям и нормам. Если будут какие-то экстренные ситуации, он, конечно, выедет (на место - ред.). Пока в наш адрес ничего оттуда не поступало, там все тихо и спокойно", - сказала собеседница агентства. Мужская исправительная колония №3 особого режима "Полярный волк" находится за полярным кругом в поселке Харп, основана в 1961 году. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области. В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив лет 19 колонии особого режима. В сентябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.

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общество, владимирская область, москва, алексей навальный, игнат артеменко, московский городской суд, общественная наблюдательная комиссия, ив роше