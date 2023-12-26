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Путин на Госсовете подведет итоги Года педагога и наставника - РИА Новости, 26.12.2023
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15:04 26.12.2023 (обновлено: 15:10 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/nastavnik-1918206272.html
Путин на Госсовете подведет итоги Года педагога и наставника
Путин на Госсовете подведет итоги Года педагога и наставника - РИА Новости, 26.12.2023
Путин на Госсовете подведет итоги Года педагога и наставника
Президент России Владимир Путин и участники Госсовета 27 декабря подведут итоги Года педагога и наставника, обсудят проблемы развития института наставничества,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:04
2023-12-26T15:10
общество
владимир путин
россия
севастополь
сергей кравцов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и участники Госсовета 27 декабря подведут итоги Года педагога и наставника, обсудят проблемы развития института наставничества, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать седьмого декабря в Кремле Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета, которое будет посвящено укреплению роли педагога и наставника. Участники встречи подведут итоги уходящего Года педагога и наставника, расскажут о мерах, повышающих авторитет профессии учителя, а также обсудят актуальные проблемы развития института наставничества", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
https://ria.ru/20231226/putin-1918204635.html
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общество, владимир путин, россия, севастополь, сергей кравцов, михаил развожаев
Общество, Владимир Путин, Россия, Севастополь, Сергей Кравцов, Михаил Развожаев
Путин на Госсовете подведет итоги Года педагога и наставника

Путин и участники Госсовета 27 декабря подведут итоги Года педагога и наставника

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и участники Госсовета 27 декабря подведут итоги Года педагога и наставника, обсудят проблемы развития института наставничества, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Двадцать седьмого декабря в Кремле Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета, которое будет посвящено укреплению роли педагога и наставника. Участники встречи подведут итоги уходящего Года педагога и наставника, расскажут о мерах, повышающих авторитет профессии учителя, а также обсудят актуальные проблемы развития института наставничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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